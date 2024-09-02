S&P підтвердило рейтинг України «вибірковий дефолт» після отримання згоди на реструктуризацію євробондів

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's після отримання Україною згоди необхідної більшості власників єврооблігацій на обмін облігацій на нові державні цінні папери підтвердило довгострокові й короткострокові рейтинги країни в іноземній валюті (FC) "SD/SD" (вибірковий дефолт) і довгострокові й короткострокові рейтинги в національній валюті (LC) "CCC+/C".

"Ми вважаємо цю реструктуризацію боргу проблемною, згідно з нашими визначеннями рейтингів. Ми знизили рейтинги суверенних єврооблігацій і гарантованих державою єврооблігацій, випущених державним агентством "Укравтодор", з "CC" до "D" (дефолт)", - ідеться також у повідомленні агентства в ніч на суботу.

Зазначено, що пропозиція передбачає обмін облігацій з номінальним дисконтом у 37%, полегшенням відсоткових платежів і продовженням термінів погашення. Після завершення пропозиція приведе до скорочення державного боргу України на $8,7 млрд і виплат за ним до 2033 року на $22,8 млрд.

S&P зазначає, що могло б підвищити довгостроковий рейтинг FC України після завершення реструктуризації боргу.

"Ми також могли б узяти до уваги наші очікування щодо подальшої реструктуризації боргу, включно з цінними паперами, прив'язаними до ВВП (ВВП-варанти - ІФ-У). Наш аналіз включатиме кредитні фактори суверена після реструктуризації, включно з новими умовами та положеннями його зовнішнього боргу", - описало агентство підвищувальний сценарій.

Воно додало, що прогноз за рейтингом у національній валюті - стабільний, оскільки, як і раніше, немає ознак того, що зобов'язання, номіновані в гривні, можуть постраждати від невиплат або реструктуризації.

"Після того, як реструктуризація комерційного боргу FC України набуде чинності, і залежно від наших очікувань подальшої реструктуризації, ми можемо підвищити рейтинг із "SD". Ми схильні оцінювати більшість держав, що виходять з дефолту, за категоріями "CCC" або "B" залежно від кредитних чинників після дефолту, включно з новими умовами державного боргу", - йдеться в релізі.

S&P повідомило, що наступна запланована публікація суверенного рейтингу України - 6 вересня 2024 року.

Агентство додало, що розуміє, що уряд України має намір ініціювати реструктуризацію решти зовнішнього комерційного боргу, що не був включений у пропозицію про обмін. Сюди входять ВВП-варанти, кредит Cargill Financial Services International і випущені під держгарантію єврооблігації "Укренерго".

"Наступні платежі з обслуговування боргу за цими зобов'язаннями мають відбутися протягом наступних кількох місяців, включно з платежем за кредитом іноземного банку на початку вересня 2024 року. З цією метою уряд України оголосив (і ухвалив відповідну постанову уряду), що він не обслуговуватиме боргу за трьома зобов'язаннями під час майбутніх переговорів про реструктуризацію. Видимість термінів і деталей цієї додаткової реструктуризації наразі низька", - констатують у релізі.