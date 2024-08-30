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Доходи держбюджету України зросли втричі за місяць завдяки допомозі партнерів — Мінфін

23:38 30.08.2024 |

Економіка

 

До загального фонду державного бюджету надійшло 386,2 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів у серпні 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

До цього доходи держбюджету скорочувалися шість місяців поспіль. У липні до бюджету надійшло лише 120 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

За підсумками серпня надходження платежів від Державної податкової служби становили 100,8 млрд грн, зокрема:

* 42,2 млрд грн - податок на прибуток підприємств

* 21,3 млрд грн - ПДВ (зібрано 33,5 млрд, відшкодовано - 12,2 млрд грн)

* 17,0 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір

* 12,7 млрд грн - акцизний податок

* 4,9 млрд грн - рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 51,1 млрд грн.

Крім того, у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 228,1 млрд грн міжнародної допомоги.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками серпня 2024 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 443,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, близько 38 млрд грн (станом на 29 серпня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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