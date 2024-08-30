Рахункова палата виявила порушення у використанні 3 мільярдів для закупівлі дронів

Під час аудиту Рахункової палати встановлено, що 3,36 мільярда грн, виділених на закупівлю безпілотних систем, було використано з порушенням нормативно-правових актів.

Про це йдеться у звіті Рахункової палати.

"Встановлено, що з виділених на закупівлю безпілотних систем коштів використано з порушенням нормативно-правових актів 3,36 млрд грн, у тому числі з недотриманням власних розпорядчих документів - 0,5 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Однією з причин такої ситуації є недосконалість законодавства, що регулює діяльність Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також її Департаменту забезпечення у сфері закупівель безпілотників.

Аудит також виявив ризик придбання безпілотних систем за завищеними цінами через використання "прямих" договорів без проведення конкурентних процедур. Скасувати таку закупівлю можливо лише через додаткові судові експертизи.