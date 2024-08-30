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АНАЛІТИКА

Рахункова палата виявила порушення у використанні 3 мільярдів для закупівлі дронів

23:33 30.08.2024 |

Економіка

 

Під час аудиту Рахункової палати встановлено, що 3,36 мільярда грн, виділених на закупівлю безпілотних систем, було використано з порушенням нормативно-правових актів.

Про це йдеться у звіті Рахункової палати.

"Встановлено, що з виділених на закупівлю безпілотних систем коштів використано з порушенням нормативно-правових актів 3,36 млрд грн, у тому числі з недотриманням власних розпорядчих документів - 0,5 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Однією з причин такої ситуації є недосконалість законодавства, що регулює діяльність Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також її Департаменту забезпечення у сфері закупівель безпілотників.

Аудит також виявив ризик придбання безпілотних систем за завищеними цінами через використання "прямих" договорів без проведення конкурентних процедур. Скасувати таку закупівлю можливо лише через додаткові судові експертизи.
За матеріалами: Економічна правда
 

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