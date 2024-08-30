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Рахункова палата виявила порушення у використанні 3 мільярдів для закупівлі дронів
23:33 30.08.2024 |
Під час аудиту Рахункової палати встановлено, що 3,36 мільярда грн, виділених на закупівлю безпілотних систем, було використано з порушенням нормативно-правових актів.
Про це йдеться у звіті Рахункової палати.
"Встановлено, що з виділених на закупівлю безпілотних систем коштів використано з порушенням нормативно-правових актів 3,36 млрд грн, у тому числі з недотриманням власних розпорядчих документів - 0,5 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Однією з причин такої ситуації є недосконалість законодавства, що регулює діяльність Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також її Департаменту забезпечення у сфері закупівель безпілотників.
Аудит також виявив ризик придбання безпілотних систем за завищеними цінами через використання "прямих" договорів без проведення конкурентних процедур. Скасувати таку закупівлю можливо лише через додаткові судові експертизи.
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