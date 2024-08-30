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Боррель пообіцяв до березня другий транш допомоги Україні за рахунок активів Росії
23:25 30.08.2024 |
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель розраховує, що другий транш військової допомоги Україні за рахунок доходів від заморожених російських активів може бути виплачений до березня наступного року.
"До березня другий транш від надзвичайних доходів буде розблоковано (...). Ми так підтримаємо українську оборонну промисловість, наскільки це буде можливим", - заявив Боррель у п'ятницю на пресконференції в Брюсселі після неформальної наради міністрів оборони країн ЄС.
При цьому високий представник ЄС із закордонних справ нагадав, що Євросоюз уже виділяє перший транш із доходів від заморожених активів РФ у 1,4 млрд євро через Європейський фонд миру для військової підтримки України. Частина цієї суми надійде безпосередньо Україні, уточнив Боррель, "щоб надати імпульс українській оборонній промисловості".
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