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Кабмін схвалив стратегію розвитку малого та середнього бізнесу до 2027 року

23:17 30.08.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів схвалив Стратегію відновлення, сталого розвитку та цифрової трансформації малого і середнього підприємництва на період до 2027 року.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 30 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Уряд також затверди операційний план заходів з реалізації Стратегії у 2024-2027 роках.

"Метою Стратегії є окреслення ключових напрямів вдосконалення державної політики на період до 2027 року, направленої на підтримку малого і середнього підприємництва як ключового сектору української економіки в умовах повномасштабної агресії, шляхом створення умов для сталого розвитку та цифрової трансформації, полегшення доступу до фінансування, підтримки зростання субʼєктів малого і середнього підприємництва на внутрішніх та зовнішніх ринках", - додав Мельничук.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року Кабмін затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. На першому етапі вона передбачає внутрішню реформу податкових та митних органів, чого наразі не зроблено.

На другому етапі, серед іншого, Стратегія передбачає низку змін у податковій сфері:

* реформу спрощену систему оподаткування, звузивши сферу її застосування шляхом виключення юридичних осіб, підвищивши поріг реєстрації платників ПДВ та збільшивши ефективні ставки податків до рівня загального режиму;

* відновлення прогресивної шкали ставок ПДФО у поєднанні з соціальною пільгою нейтральною до рівня доходів;

* перегляд чинних режимів інвестиційного стимулювання в межах податку на прибуток підприємств;

* перегляд ставок ПДВ, відповідно до законодавства ЄС, скасувавши при цьому знижені ставки та пільги, які не передбачені директивою ЄС про ПДВ;

* підвищення акцизів на паливо, алкогольні напої та тютюнові вироби до мінімальних ставок ЄС;

* перегляд пільг при сплаті ренти на користування радіочастотним ресурсом та на видобуток газу;

* перегляд підходів до оцінки нерухомого майна в цілях оподаткування;

* тощо.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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