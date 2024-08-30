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АНАЛІТИКА

Кабмін схвалив залучення EUR142,5 млн від ЄС за програмою техспівробітництва для України на 2024 р.

22:39 30.08.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди з Європейським Союзом про фінансування заходу "Програма технічного співробітництва для України на 2024 рік".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в п'ятницю.

Зазначається, що укладення угоди створить правові підстави для залучення допомоги Європейського Союзу, спрямованої на підтримання поступового наближення законодавства України до законодавства ЄС з метою майбутнього членства в Євросоюзі, а також імплементації Плану України, зміцнюючи стійкість країни та здатність реагувати на наслідки воєнної агресії РФ.

За словами Мельничука, загальна кошторисна вартість заходу становить EUR142,5 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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