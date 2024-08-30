Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Витрати дрібного ритейлу через генератори збільшуються на 10-30%

 

Операційні витрати дрібного ритейлу на забезпечення автономного живлення під час відключень електропостачання збільшуються на 10-30% залежно від групи товару. Таку оцінку надав LIGA.net голова асоціації власників малого й середнього бізнесу (АВМСБ) Руслан Соболь.

Він пояснив, що у кожного підприємства є "своя економіка створення додаткової вартості товару чи послуги". Відповідно бізнеси потребують різного об'єму генерації.

"Магазин із продажу заморожених напівфабрикатів буде потребувати набагато більше енергії, ніж, наприклад, перукарня. Але в обох випадках підприємці розподілять додаткові витрати на паливо, обслуговування генератора на собівартість продукції та послуги", - наголосив Соболь.

Як зауважила у коментарі LIGA.net власниця компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова вартість кіловата, виробленого генератором, приблизно вдвічі більша ніж за комерційним тарифом. В середньому - 20 грн/кВт-г.

"Проте залежить від формату. Наприклад, маленькій кав'ярні, яка користується генератором малої потужності, працювати вдень може вийти навіть дешевше, ніж на централізованому електропостачанні. Але для великих закладів з кухнею, високим потоком людей підійде потужний генератор на 100 кВт. І витрати будуть більшими", - вказала Насонова.

За її словами, деякі з великих мереж закладів громадського харчування робили підрахунки, згідно з якими працювати на генераторі понад п'ять-шість годин у день економічно невиправдано.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1901
  0,0607
 0,15
EUR
 1
 45,7045
  0,1746
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8692  0,04 0,11 41,4462  0,05 0,12
EUR 45,3577  0,19 0,42 46,0650  0,20 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,13 0,33 41,0800  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес