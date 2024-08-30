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Витрати дрібного ритейлу через генератори збільшуються на 10-30%
22:31 30.08.2024 |
Операційні витрати дрібного ритейлу на забезпечення автономного живлення під час відключень електропостачання збільшуються на 10-30% залежно від групи товару. Таку оцінку надав LIGA.net голова асоціації власників малого й середнього бізнесу (АВМСБ) Руслан Соболь.
Він пояснив, що у кожного підприємства є "своя економіка створення додаткової вартості товару чи послуги". Відповідно бізнеси потребують різного об'єму генерації.
"Магазин із продажу заморожених напівфабрикатів буде потребувати набагато більше енергії, ніж, наприклад, перукарня. Але в обох випадках підприємці розподілять додаткові витрати на паливо, обслуговування генератора на собівартість продукції та послуги", - наголосив Соболь.
Як зауважила у коментарі LIGA.net власниця компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова вартість кіловата, виробленого генератором, приблизно вдвічі більша ніж за комерційним тарифом. В середньому - 20 грн/кВт-г.
"Проте залежить від формату. Наприклад, маленькій кав'ярні, яка користується генератором малої потужності, працювати вдень може вийти навіть дешевше, ніж на централізованому електропостачанні. Але для великих закладів з кухнею, високим потоком людей підійде потужний генератор на 100 кВт. І витрати будуть більшими", - вказала Насонова.
За її словами, деякі з великих мереж закладів громадського харчування робили підрахунки, згідно з якими працювати на генераторі понад п'ять-шість годин у день економічно невиправдано.
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