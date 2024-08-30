В Україні підготують концепцію контрольованого експорту зброї

Робоча група з народних депутатів та представників оборонно-промислового комплексу збирається розробити концепцію контрольованого експорту військової продукції під час війни. Про це повідомив комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку за результатами засідання круглого столу, проведеного 28 серпня.

"Зараз із питанням масштабування виробництва може конкурувати хіба що питання його фінансування", - сказав голова комітету Дмитро Наталуха.

На засіданні обговорили проблему експорту озброєння українськими компаніями. Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) зазначила, що експорт військової продукції може принести державі до $2 млрд додаткових податкових надходжень за півтора року.

Виробничі потужності українського ОПК складають до $20 млрд доларів на рік, тоді як державний бюджет здатен закупити зброю та боєприпаси лише на $6 млрд.

"Наразі через дефіцит фінансування підприємства ОПК можуть збанкрутувати, оскільки всі оборотні кошти підприємств інвестовані в розробку нових технологій та розширення виробництва", - зазначили під час засідання.

Відкриття експорту може стати стратегічним кроком для посилення економіки країни та розвитку оборонної промисловості. Водночас додаткові податки будуть спрямовані на закупівлю зброї та боєприпасів для Сил оборони.

"Сьогодні українські виробники не мають прямої юридичної заборони експорту своїх виробів та продукції, але в умовах активної війни питання дозволу експорту озброєння стає особливо складним і важливим", - сказав голова підкомітету з питань регіонального співробітництва і торгівлі Комітету Олександр Маріковський.