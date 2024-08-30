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АНАЛІТИКА

Цифрові гіганти сплатили в Україні податків на 5 мільярдів

17:23 30.08.2024 |

Економіка

 

Цифрові гіганти з перше півріччя 2024 року сплатили податок на додану вартість на суму 5,2 мільярда гривень.

Про це повідомив голова Комітету фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, сума нарахувань ПДВ у порівнянні з першим півріччям 2023 року збільшилась на 1,4 мільярда гривень.

Лідери серед платників ПДВ з цифрових послуг не змінилися:

* Google.
* Apple.
* Meta Platforms.
* Valve Corporation.
* Etsy.

За його словами, вони не чекали на граничний строк і вже сплатили задекларовані зобов'язання з ПДВ.
За матеріалами: Економічна правда
 

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