В Україні локалізували виробництво дронів Vector

Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems запустив завод з виробництва безпілотних комплексів Vector в Україні.

Про це «Мілітарному» розповіли представники українського підрозділу компанії.

Український завод Quantum-Systems розпочав роботу навесні цього року та вже випускає розвідувальні безпілотники Vector в інтересах Сил оборони.

На сьогоднішній день компанія займається збіркою дронів із готових комплектів, що прибувають з Німеччини, однак підприємство поступово локалізовує елементи конструкції.

Зокрема, виробники розповіли, що виготовлені безпілотники споряджаються крилами, а також CRPA-антенами прийому супутникового сигналу українського виробництва. У подальшому в планах налагодження виробництва фюзеляжу та інших елементів конструкції.

Елемент безпілотника Vector в якому розміщена українська CRPA-антена, 28 серпня 2024. Фото: "Мілітарний".

Представники Quantum-Systems розповіли, що досвід російсько-української війни показав вразливість розвідувальних дронів, котрі опираються в навігації на супутникову мережу.

В якості альтернативи компанія наразі пропрацьовує технологію оптичної навігації на базі оновленої оптичної станції з інтегрованим програмним забезпеченням, що базується на основі штучного інтелекту AI Receptor.

Новий комплект оновлень базується на чипі Jetson Orin Nvidia та кількох датчиках. Впровадження цього оновлення дозволяє здійснювати оптичну навігацію вдень і вночі та в умовах поганої видимості, а також автоматизоване розпізнавання та ідентифікацію об'єктів за допомогою штучного інтелекту.

В якості датчика зібрані на українському підприємстві безпілотники використовують оптичні модулі Raptor з телевізійним та інфрачервоним каналом спостереження від ізраїльської компанії NextVision.

Оптичний модуль безпілотника Vector від NextVision, 28 серпня 2024. Фото: "Мілітарний".

Безпілотники середнього радіуса дії Vector компанії Quantum-Systems експлуатуються в Україні з травня 2022 року. Їх постачають українському війську за фінансування урядом Німеччини.

Наразі за фінансування урядом Німеччини було надано 212 систем. У компанії повідомили, що до кінця року в Україну очікується поставка 500 БПЛА.

Нагадаємо, що в Україні вже працює Центр обслуговування, підтримки, навчання та логістики Quantum-Systems з 25 українськими співробітниками. Крім того, у 2023 році компанія відкрила в країні Центр досліджень та розробок.