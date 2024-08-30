Міжнародна допомога: Україна в серпні отримала $8,4 мільярда грантів та пільгового фінансування

У серпні до загального фонду держбюджету надійшло близько $8,4 млрд зовнішнього фінансування. Із них $5,5 млрд - гранти, $2,9 млрд - пільгове фінансування. Тож, понад 65% залучених коштів надійшли на безповоротній основі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що серед донорів у серпні були:

* ЄС - $4,5 млрд (пільгове фінансування, грант);

* США - $3,9 млрд (грант).

Кошти від ЄС - перший регулярний транш (який надається за виконання умов) у межах інструменту Ukraine Facility. Фінансування складається з кредиту - $2,9 млрд, гранту - $1,6 млрд.

Грант від США Україна отримала через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine. Кошти спрямують на заробітну плату вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, першочергові соціальні видатки.

Загалом у 2024 році зовнішнє фінансування сягає $24,5 млрд, із яких $6,6 млрд доларів США - гранти. Допомога від початку повномасштабної війни становить $98 млрд доларів США.