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Міжнародна допомога: Україна в серпні отримала $8,4 мільярда грантів та пільгового фінансування
11:50 30.08.2024 |
У серпні до загального фонду держбюджету надійшло близько $8,4 млрд зовнішнього фінансування. Із них $5,5 млрд - гранти, $2,9 млрд - пільгове фінансування. Тож, понад 65% залучених коштів надійшли на безповоротній основі.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що серед донорів у серпні були:
* ЄС - $4,5 млрд (пільгове фінансування, грант);
* США - $3,9 млрд (грант).
Кошти від ЄС - перший регулярний транш (який надається за виконання умов) у межах інструменту Ukraine Facility. Фінансування складається з кредиту - $2,9 млрд, гранту - $1,6 млрд.
Грант від США Україна отримала через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine. Кошти спрямують на заробітну плату вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, першочергові соціальні видатки.
Загалом у 2024 році зовнішнє фінансування сягає $24,5 млрд, із яких $6,6 млрд доларів США - гранти. Допомога від початку повномасштабної війни становить $98 млрд доларів США.
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