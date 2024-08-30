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АНАЛІТИКА

Бельгія дає 150 млн євро на відбудову Київської та Чернігівської областей

 

Бельгія бере під патронат Київську та Чернігівську області та планує спрямувати 150 млн євро на відбудову соціальної та енергетичної інфраструктури. Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

Відповідні меморандуми підписали виконувач обов'язків міністра Василь Шкураков та директор Бельгійського агентства з розвитку Enabel в Україні Дірк Депре.

"Ці меморандуми спрощують впровадження наших спільних програм та проєктів, сприятимуть відновленню, економічному й соціальному розвитку України", - прокоментував підписання документів глава Мінінфраструктури.

Меморандуми передбачають, що сторони будуть реконструювати, оновлювати та будувати об'єкти освіти, охорони здоров'я та енергетичної інфраструктури.

Україна та Бельгія також співпрацюватимуть над посиленням стійкості нашої країни - будувати укриття та запроваджувати резервні системи енергопостачання та опалення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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