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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Перший індустріальний парк отримав від держави 150 мільйонів на будівництво інфраструктури
09:41 30.08.2024 |
Перший індустріальний парк отримав 150 млн грн фінансування за держапрограмою стимулювання розвитку індустріальних парків в межах політики "Зроблено в Україні".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що програма передбачає фінансування до 150 млн грн для забезпечення будівництва необхідної інфраструктури.
Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт, таких як облаштування території або будівництво інженерно-транспортної інфраструктури.
Також програма передбачає компенсацію до 50% вартості приєднання до електромереж. Для деокупованих територій держава покриває 80% вартості.
Перші такі кошти отримав індустріальний парк у місті Дніпро. Керуюча компанія парку звернулася із запитом на виділення 150 млн грн з необхідних 326,9 млн грн для будівництва трансформаторної підстанції.
"Програма сприяє залучення інвестицій у реальний сектор, даючи інвесторам підтримку. А вони натомість створюють нові робочі місця і сплачують податки. Підрахунки показують, що 1 гектар індустріального парку дозволяє створити 50 нових робочих місць, а $1 державних інвестицій в інфраструктуру індустріальних парків - залучити $6 додаткових приватних інвестицій", - наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.
За її словами, програма передбачає запобіжники та чіткі вимоги до заявників, що гарантує ефективне використання коштів.
Зокрема, заявники зобов'язані протягом трьох років побудувати на території парку не менше 5000 квадратних метрів промислових будівель та залучити щонайменше двох учасників.
Крім того, фінансування здійснюється через ескроу-рахунки в державних банках, що дозволяє вибрати найбільш зручний банк для обслуговування.
Цього року в державному бюджеті вперше були закладені кошти для стимулювання індустріальних парків. Загалом, на цю програму у бюджеті України передбачено 1 млрд грн.
Партнерами Мінекономіки в реалізації програми стали Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк.
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