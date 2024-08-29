Українські підприємства у І пів.-2024 р. збільшили доподатковий прибуток на 64,8% – Держстат

Підприємства та організації України у січні-червні 2024 року збільшили прибуток від звичайної діяльності до оподаткування на 64,8% - до 491,2 млрд грн (у I пів.-2023 - 298 млрд грн), повідомила Державна служба статистики у четвер.
За даними Держстату, за шість місяців 2024 року підприємства України, які спрацювали рентабельно, отримали 619,6 млрд грн прибутку, що на 49,7% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Водночас 25,7% підприємств спрацювали із від'ємним фінансовим результатом (25,5% у січні-червні минулого року). Їхні збитки за шість місяців поточного року зросли на 10,6% порівняно з тим самим періодом 2023 року до 128,4 млрд грн.
Офіційний курс на 29 серпня - 41,2508 грн/$1.
Фінансові результати підприємств України щодо видів економічної діяльності за січень-червень 2024 року¹
|
| Фінрезультат від звичайної діяльності до оподаткування за І пів року 2024 р., млн грн
| Фінрезультат від звичайної діяльності до оподаткування за І пів року. 2023 р., млн грн
| Підприємства, які отримали прибуток, млн грн
| Підприємства, які отримали прибуток, до І пів. 2023р., %
| Підприємства, які зазнали збитків, млн грн
| Підприємства, які зазнали збитків до I пів. 2023 р., %
| Кількість збиткових підприємств до загальної кількості підприємств за I пів.2024 р.,%
| Кількість збиткових підприємств до кількості підприємств за I пів. 2023 р., %
|Загалом
|491231.2
|297960.8
|619604.3
|149.7
|128373.1
|110.6
|25.7
|25.5
| Сільське господарство, мисливство та лісове господарство
| 2264.6
| 89.7
| 2444.0
| 602.2
| 179.4
| 56.7
| 32.4
| 50.0
| Промисловість:
| 107380.8
| 60952.9
| 190407.4
| 136.1
| 83026.6
| 105.2
| 28.4
| 27.3
| Будівництво
| 718.5
| -3064.8
| 4527.7
| 203.6
| 3809.2
| 72.0
| 27.1
| 32.6
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автомобілів та мотоциклів
| 55441.9
| 56333.8
| 72011.0
| 101.9
| 16569.1
| 115.6
| 17.4
| 16.3
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
| 32768.3
| 21168.3
| 42251.9
| 144.2
| 9483.6
| 116.6
| 40.9
| 39.6
| Тимчасове розміщення та організація харчування
| 151.0
| 744.3
| 1153.2
| 104.5
| 1002.2
| 279.3
| 61.5
| 50.0
| Інформація та телекомунікації
| 17021.3
| 19841.4
| 19413.3
| 92.0
| 2392.0
| 189.7
| 20.3
| 19.0
| Фінансова та страхова діяльність
| 236756.2
| 129565.1
| 237188.8
| 182.3
| 432.6
| 76.5
| 13.6
| 14.2
| Операції з нерухомістю
| 2191.1
| 1536.2
| 6666.7
| 169.5
| 4475.6
| 186.8
| 36.3
| 36.6
| Професійна, наукова та технічна діяльність
| 30209.4
| 4396.5
| 31079.6
| 469.3
| 870.2
| 39.1
| 23.4
| 27.3
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
| 2015.2
| 2423.4
| 3033.3
| 98.4
| 1018.1
| 154.6
| 32.1
| 34.4
| Освіта
| 114.2
| -0.1
| 149.1
| 598.6
| 34.9
| 139.2
| 33.3
| 33.3
| Охорона здоров'я та соціальна допомога
| 2016.7
| 1559.1
| 3526.5
| 128.4
| 1509.8
| 127.2
| 33.2
| 35.6
| Діяльність у сфері культури та спорту
| 2101.0
| 2356.2
| 5670.8
| 210.4
| 3569.8
| 1051.3
| 48.9
| 45.9
| Надання інших послуг
| 81.0
| 58.8
| 81.0
| 81.8
| -
| -
| -
| 14.3
Фінрезультати підприємств промисловості за видами промислової діяльності за січень-червень 2024 року¹
|
| Фінрезультат від звичайної діяльності до оподаткування за І пів.2024р., млн грн
| Фінрезультат від звичної діяльності до оподаткування за I пів. 2023 р., млн грн
| Підприємства, які отримали прибуток, млн грн
| Підприємства, які отримали прибуток, до І пів. 2023р., %
| Підприємства, які зазнали збитків, млн грн
| Підприємства, які зазнали збитків до I пів. 2023р., %
| Кількість збиткових підприємств до загальної кількості підприємств за I пів.2024%
| Кількість збиткових підприємств до кількості підприємств за I пів. 2023, %
|Промисловість
|107380.8
|60952.9
|190407.4
|136.1
|83026.6
|105.2
|28.4
|27.3
| Добувна промисловість
| 55750.6
| 27947.0
| 61514.4
| 176.0
| 5763.8
| 82.4
| 38.3
| 42.3
|Переробна промисловість
| 54487.4
| 52519.4
| 92545.8
| 115.0
| 38058.4
| 136.1
| 22.2
| 20.9
| виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюнових виробів
| 25309.8
| 28710.7
| 34689.6
| 103.8
| 9379.8
| 198.9
| 19.6
| 19.4
| текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри та виробів зі шкіри та інших матеріалів
| 667.2
| 1608.1
| 1148.5
| 70.9
| 481.3
| 4053.2
| 12.9
| 6.5
| Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
| 1869.9
| 3030.5
| 3673.4
| 92.6
| 1803.5
| 192.5
| 15.5
| 17.4
| виробництво коксу та продуктів нафтопереробки
| 177.4
| -517.2
| 929.8
| 344.2
| 752.4
| 95.6
| 50.0
| 30.0
| Виробництво хімічної продукції
| -6412.1
| 4954.6
| 2834.8
| 35.9
| 9246.9
| 313.6
| 27.2
| 23.4
| Виробництво фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів
| 3613.6
| 2825.9
| 3859.9
| 128.2
| 246.3
| 132.7
| 17.0
| 17.4
| виробництво гумових та пластмасових виробів, ін. неметалевої мінеральної продукції
| 5388.7
| 3851.7
| 8154.8
| 123.9
| 2766.1
| 101.4
| 23.9
| 24.2
| металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
| 5165.7
| -1867.0
| 13753.2
| 124.7
| 8587.5
| 66.6
| 26.0
| 24.1
| Машинобудування
| 16376.1
| 7720.3
| 20772.1
| 202.4
| 4396.0
| 172.8
| 25.3
| 25.1
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
| 2730.7
| 1646.8
| 2889.2
| 161.7
| 158.5
| 113.1
| 15.2
| 17.2
| виробництво електричного обладнання
| 1466.4
| 601.7
| 1806.2
| 249.8
| 339.8
| 279.9
| 30.6
| 24.4
| виробництво машин та обладнання, що не належать до інших груп.
| 4506.8
| 1032.1
| 7245.5
| 366.5
| 2738.7
| 289.9
| 31.8
| 29.4
| виробництво транспортних засобів та обладнання
| 7672.2
| 4439.7
| 8831.2
| 152.9
| 1159.0
| 86.6
| 20.4
| 23.8
| Виробництво меблів, ін. продукції, ремонт монтаж машин та обладнання
| 2331.1
| 2201.8
| 2729.7
| 112.8
| 398.6
| 183.3
| 24.2
| 16.5
| Постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря
| -790.3
| -18812.2
| 35798.9
| 150.3
| 36589.2
| 85.8
| 48.6
| 46.6
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
| -2066.9
| -701.3
| 548.3
| 87.4
| 2615.2
| 196.8
| 61.7
| 52.1
Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій, на яких точилися (точаться) бойові дії.