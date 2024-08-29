Українські підприємства у І пів.-2024 р. збільшили доподатковий прибуток на 64,8% – Держстат

Підприємства та організації України у січні-червні 2024 року збільшили прибуток від звичайної діяльності до оподаткування на 64,8% - до 491,2 млрд грн (у I пів.-2023 - 298 млрд грн), повідомила Державна служба статистики у четвер.

За даними Держстату, за шість місяців 2024 року підприємства України, які спрацювали рентабельно, отримали 619,6 млрд грн прибутку, що на 49,7% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Водночас 25,7% підприємств спрацювали із від'ємним фінансовим результатом (25,5% у січні-червні минулого року). Їхні збитки за шість місяців поточного року зросли на 10,6% порівняно з тим самим періодом 2023 року до 128,4 млрд грн.

Офіційний курс на 29 серпня - 41,2508 грн/$1.



Фінансові результати підприємств України щодо видів економічної діяльності за січень-червень 2024 року¹

Фінрезультат від звичайної діяльності до оподаткування за І пів року 2024 р., млн грн Фінрезультат від звичайної діяльності до оподаткування за І пів року. 2023 р., млн грн Підприємства, які отримали прибуток, млн грн Підприємства, які отримали прибуток, до І пів. 2023р., % Підприємства, які зазнали збитків, млн грн Підприємства, які зазнали збитків до I пів. 2023 р., % Кількість збиткових підприємств до загальної кількості підприємств за I пів.2024 р.,% Кількість збиткових підприємств до кількості підприємств за I пів. 2023 р., % Загалом 491231.2 297960.8 619604.3 149.7 128373.1 110.6 25.7 25.5 Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 2264.6 89.7 2444.0 602.2 179.4 56.7 32.4 50.0 Промисловість: 107380.8 60952.9 190407.4 136.1 83026.6 105.2 28.4 27.3 Будівництво 718.5 -3064.8 4527.7 203.6 3809.2 72.0 27.1 32.6 Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автомобілів та мотоциклів 55441.9 56333.8 72011.0 101.9 16569.1 115.6 17.4 16.3 Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 32768.3 21168.3 42251.9 144.2 9483.6 116.6 40.9 39.6 Тимчасове розміщення та організація харчування 151.0 744.3 1153.2 104.5 1002.2 279.3 61.5 50.0 Інформація та телекомунікації 17021.3 19841.4 19413.3 92.0 2392.0 189.7 20.3 19.0 Фінансова та страхова діяльність 236756.2 129565.1 237188.8 182.3 432.6 76.5 13.6 14.2 Операції з нерухомістю 2191.1 1536.2 6666.7 169.5 4475.6 186.8 36.3 36.6 Професійна, наукова та технічна діяльність 30209.4 4396.5 31079.6 469.3 870.2 39.1 23.4 27.3 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 2015.2 2423.4 3033.3 98.4 1018.1 154.6 32.1 34.4 Освіта 114.2 -0.1 149.1 598.6 34.9 139.2 33.3 33.3 Охорона здоров'я та соціальна допомога 2016.7 1559.1 3526.5 128.4 1509.8 127.2 33.2 35.6 Діяльність у сфері культури та спорту 2101.0 2356.2 5670.8 210.4 3569.8 1051.3 48.9 45.9 Надання інших послуг 81.0 58.8 81.0 81.8 - - - 14.3





Фінрезультати підприємств промисловості за видами промислової діяльності за січень-червень 2024 року¹

Фінрезультат від звичайної діяльності до оподаткування за І пів.2024р., млн грн Фінрезультат від звичної діяльності до оподаткування за I пів. 2023 р., млн грн Підприємства, які отримали прибуток, млн грн Підприємства, які отримали прибуток, до І пів. 2023р., % Підприємства, які зазнали збитків, млн грн Підприємства, які зазнали збитків до I пів. 2023р., % Кількість збиткових підприємств до загальної кількості підприємств за I пів.2024% Кількість збиткових підприємств до кількості підприємств за I пів. 2023, % Промисловість 107380.8 60952.9 190407.4 136.1 83026.6 105.2 28.4 27.3 Добувна промисловість 55750.6 27947.0 61514.4 176.0 5763.8 82.4 38.3 42.3 Переробна промисловість 54487.4 52519.4 92545.8 115.0 38058.4 136.1 22.2 20.9 виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюнових виробів 25309.8 28710.7 34689.6 103.8 9379.8 198.9 19.6 19.4 текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри та виробів зі шкіри та інших матеріалів 667.2 1608.1 1148.5 70.9 481.3 4053.2 12.9 6.5 Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 1869.9 3030.5 3673.4 92.6 1803.5 192.5 15.5 17.4 виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 177.4 -517.2 929.8 344.2 752.4 95.6 50.0 30.0 Виробництво хімічної продукції -6412.1 4954.6 2834.8 35.9 9246.9 313.6 27.2 23.4 Виробництво фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів 3613.6 2825.9 3859.9 128.2 246.3 132.7 17.0 17.4 виробництво гумових та пластмасових виробів, ін. неметалевої мінеральної продукції 5388.7 3851.7 8154.8 123.9 2766.1 101.4 23.9 24.2 металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 5165.7 -1867.0 13753.2 124.7 8587.5 66.6 26.0 24.1 Машинобудування 16376.1 7720.3 20772.1 202.4 4396.0 172.8 25.3 25.1 виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 2730.7 1646.8 2889.2 161.7 158.5 113.1 15.2 17.2 виробництво електричного обладнання 1466.4 601.7 1806.2 249.8 339.8 279.9 30.6 24.4 виробництво машин та обладнання, що не належать до інших груп. 4506.8 1032.1 7245.5 366.5 2738.7 289.9 31.8 29.4 виробництво транспортних засобів та обладнання 7672.2 4439.7 8831.2 152.9 1159.0 86.6 20.4 23.8 Виробництво меблів, ін. продукції, ремонт монтаж машин та обладнання 2331.1 2201.8 2729.7 112.8 398.6 183.3 24.2 16.5 Постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря -790.3 -18812.2 35798.9 150.3 36589.2 85.8 48.6 46.6 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами -2066.9 -701.3 548.3 87.4 2615.2 196.8 61.7 52.1

Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точилися (точаться) бойові дії.