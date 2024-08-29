Команда МВФ відвідає Україну наступного тижня

Команда Міжнародного валютного фонду наступного тижня відвідає Україну. Під час зустрічі з офіційними особами в Україні планують переглянути перспективи бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, вже наступного тижня команда МВФ зустрінеться з українськими офіційними особами, щоб розглянути перспективи бюджету України.

Під час поїздки МВФ планує вирішити, чи виплачувати наступні 1,1 мільярда доларів із програми допомоги на 15,6 мільярда доларів.

За словами одного з джерел видання, перед поїздкою співробітники МВФ, які працюють з Україною, візьмуть участь у неформальній зустрічі з виконавчою радою фонду, щоб поінформувати їх про останню інформацію про позику Україні.

За даними видання, вже наступного тижня команда МВФ зустрінеться з українськими офіційними особами, щоб розглянути перспективи бюджету України.

Під час поїздки МВФ планує вирішити, чи виплачувати наступні 1,1 мільярда доларів із програми допомоги на 15,6 мільярда доларів.

За словами одного з джерел видання, перед поїздкою співробітники МВФ, які працюють з Україною, візьмуть участь у неформальній зустрічі з виконавчою радою фонду, щоб поінформувати їх про останню інформацію про позику Україні.