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Команда МВФ відвідає Україну наступного тижня
23:49 28.08.2024 |
Команда Міжнародного валютного фонду наступного тижня відвідає Україну. Під час зустрічі з офіційними особами в Україні планують переглянути перспективи бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними видання, вже наступного тижня команда МВФ зустрінеться з українськими офіційними особами, щоб розглянути перспективи бюджету України.
Під час поїздки МВФ планує вирішити, чи виплачувати наступні 1,1 мільярда доларів із програми допомоги на 15,6 мільярда доларів.
За словами одного з джерел видання, перед поїздкою співробітники МВФ, які працюють з Україною, візьмуть участь у неформальній зустрічі з виконавчою радою фонду, щоб поінформувати їх про останню інформацію про позику Україні.
За даними видання, вже наступного тижня команда МВФ зустрінеться з українськими офіційними особами, щоб розглянути перспективи бюджету України.
Під час поїздки МВФ планує вирішити, чи виплачувати наступні 1,1 мільярда доларів із програми допомоги на 15,6 мільярда доларів.
За словами одного з джерел видання, перед поїздкою співробітники МВФ, які працюють з Україною, візьмуть участь у неформальній зустрічі з виконавчою радою фонду, щоб поінформувати їх про останню інформацію про позику Україні.
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