До до програми «Національний кешбек» долучаться найбільші мережі супермаркетів – ЗМІ

Найбільші продуктові мережі України підтвердили приєднання до програми "Національний кешбек".

Про це виданню Forbes Ukraine розповіла виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) Наталія Петрівська.

Forbes пише, що з вересня "АТБ-маркет", "Сільпо", Novus, Varus та "Auchan Україна" офіційно приєднаються до програми і долучаться до її бета-тестування.

"Ритейлери вважають, що окрім підтримки українських товарів, програма допоможе виділити прозорих гравців ринку роздрібної торгівлі, адже для нарахування кешбеку продавець повинен видати покупцю фіскальний чек", - розповіла Петрівська.

Зараз проводяться останні консультації з Мінекономіки та внутрішні технічні узгодження в торговельних мережах. Кожна мережа самостійно повідомить покупцям про запуск роботи програми Національний кешбек у магазинах.