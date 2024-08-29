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АНАЛІТИКА

Реструктуризація держборгу дозволить зекономити $11,4 мільярда - Шмигаль

23:11 28.08.2024 |

Економіка

 

Реструктуризація державного боргу дозволить зекономити $11,4 мільярда на його обслуговуванні в найближчі три роки, що зміцнить державний бюджет і дасть змогу краще фінансувати оборону.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Робимо ще один значущий крок до зміцнення фінансової стійкості України. Понад 95% власників українських єврооблігацій підтримали нашу пропозицію про реструктуризацію боргу, підготовлену Міністерством фінансів у співпраці з Комітетом власників єврооблігацій», - поінформував Шмигаль.

За його словами, це рішення дозволить зекономити $11,4 мільярда на обслуговуванні боргу в найближчі три роки, що зміцнить державний бюджет і дасть змогу краще фінансувати оборону.

«Вітаю команду Мінфіну з цією перемогою та щиро дякую нашим партнерам за незмінну підтримку», - резюмував Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів постановив із 1 вересня 2024 року тимчасово зупинити здійснення платежів за облігаціями зовнішніх державних позик 2015 року у зв'язку із здійсненням угоди з реструктуризації боргу.
 

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