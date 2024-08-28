Міноборони планує додати в систему обліку майна SAP озброєння і боєприпаси

Міністерство оборони України планує додати до системи обліку майна SAP озброєння і боєприпаси, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко на Business Breakfast від видання Forbes Ukraine у середу.

"Я фокусуюся на важливих напрямах забезпечення. І думаю, що протягом року ми зможемо повністю підняти всі процеси, пов'язані з обліком саме озброєння та боєприпасів",- розповіла вона.

Водночас, за словами Черногоренко, повноцінне впровадження SAP важко спланувати, адже для цього потрібно "мати цифрові навички, обладнання та інфраструктуру".

Крім того, вона повідомила, що Міноборони найближчим часом анонсує ідею, як зробити впровадження SAP швидшим і яким чином вибудувати вертикаль цифрової трансформації армії в прив'язці до інституційної стійкості.

"Ми вийдемо з цією пропозицією. Зараз проводимо консультації з Генеральним штабом. Є розуміння і бажання це зробити. Буде залишено важливу інституційну гілку, яка впроваджуватиме цифрові рішення. Це добре вплине на SAP у довгостроковій перспективі", - додала Черногоренко.



