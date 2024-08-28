Фінансові новини
- |
- 28.08.24
- |
- 14:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держборг України за місяць зріс на 3 млрд доларів
14:12 28.08.2024 |
Державний та гарантований державою борг України на 31 липня 2024 року становив 6 трлн 374 млрд гривень або 155,36 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.
Протягом липня 2024 року сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 206,16 млрд гривень, в доларовому еквіваленті борг збільшився на 3,20 млрд доларів.
За даними Мінфіну, зараз держборг зростає здебільшого внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Більшу частину боргу України складають позички, одержані від міжнародних фінансових установ та урядів інших країн.
Зокрема, з початку 2024 року станом на 30 червня середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася з 6,24% до 5,6%.
На валютні рахунки уряду в липні надійшло 2,483 млрд доларів. США. З цієї суми:
* 2,197 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду;
* 286 млн доларів - від розміщення валютних ОВДП.
За обслуговування та боргу в іноземній валюті виплачено 185 млн доларів.
Середній курс зріс за місяць з на 1,3% до 40,99 грн/долар.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд припиняє обслуговування ВВП-варантів та деяких інших зовнішніх зобов'язань
|Зеленський: Татаров у перші дні війни брав участь у ліквідації чеченських диверсантів у Києві
|Зеленський заявив про успішне випробування першої української балістичної ракети
|НБУ анонсував 5 кроків у боротьбі з «дропами»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Гетманцев про підвищення податків: Запланований ресурс "розтанув" до 30 мільярдів
|Рада з фінстабільності підтримала законопроєкт про страхування воєнних ризиків
|Держборг України за місяць зріс на 3 млрд доларів
|Фонд декарбонізації України набув статусу фінансової установи
|Україна увійшла до списку країн, що використовують найновішу версію «митного безвізу»
|НБУ і Мінфін виступили проти 50-відсоткового оподаткування прибутку банків - депутат
Бізнес
|У Gmail на Android тепер є новий спосіб швидко відповідати на листи
|Google впроваджує додаток Essentials для зручного доступу до Photos, Messages та інших сервісів на нових ноутбуках Windows
|Простий «мозок» з гідрогелю «навчився» грати в Pong — нові можливості для адаптивних матеріалів
|Apple представить iPhone 16, AirPods 4 і нові Apple Watch на презентації 9 вересня
|Дурову висунули звинувачення у 12 злочинах
|Відеокарти NVIDIA RTX 5060 отримають пам’ять GDDR7 та споживатимуть менше, — виробник ноутбуків
|Представник Samsung заявив, що компанія веде розробку пристроїв з подвійним складанням і екранами, що згортаються