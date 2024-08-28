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Україна увійшла до списку країн, що використовують найновішу версію «митного безвізу»
12:59 28.08.2024 |
Україна увійшла до 20 країн з 36 учасниць Конвенції про процедуру спільного транзиту, які перейшли на використання найновішої версії спільної транзитної системи NCTS.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, передає Укрінформ.
«Український бізнес у числі перших 20 країн з 36 Конвенції про процедуру спільного транзиту користується найновішою версією спільної транзитної системи NCTS Фаза 5», - йдеться в повідомленні.
У відомстві підкреслюють, що Україна мала на 1,5 року менше часу на розробку NCTS Фаза 5 порівняно з іншими країнами Конвенції, а також розпочала цей процес ще до безпосереднього приєднання до Конвенції 1 жовтня 2022 року.
«Попри повномасштабну війну державні органи України завдяки сталій підтримці наших міжнародних партнерів, зокрема Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), з 22 квітня цього року забезпечили можливість роботи українського бізнесу в найновішій версії NCTS», - зазначили у Мінфіні.
Відповідно до даних Держмитслужби, з початку приєднання України до "митного безвізу" оформлено понад 100 тис. декларацій NCTS, з яких 21 тис. - за 4 місяці використання NCTS Фаза 5.
Як повідомлялося, 1 жовтня 2022 року в Україні запрацювали положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) і для бізнесу відкрилась можливість міжнародного переміщення товарів з 35 іншими країнами-учасницями за одним транзитним документом. Перша транзитна декларація у межах "митного безвізу" була відправлена з Німеччини до України.
«Митний безвіз» - це більш швидке переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. Це один із ключових напрямків розбудови в Україні зручної та прозорої митниці.
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