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НБУ і Мінфін виступили проти 50-відсоткового оподаткування прибутку банків - депутат

12:35 28.08.2024 |

Економіка, Право

 

Національний банк України (НБУ) і Міністерство фінансів виступили проти підвищення податку на прибуток банків у 2024 році з 25% до 50%, передбаченого доопрацьованим урядовим законопроєктом про підвищення податків (№11416), повідомив заступник голови парламентського комітету Ярослав Железняк.

"Мінфін виступив відкрито проти підвищення податку на банки до 50%. По-перше, проти МВФ. По-друге, вони кажуть, що тоді ризик (недосягнення запланованого рівня - ІФ-У) внутрішнього запозичення. (...) Ну і Нацбанк теж виступив проти. Зазначили, що це ризик додаткової докапіталізації державних банків", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Депутат погодився із запереченнями НБУ і Мінфіну і поінформував про зняття цієї норми в законопроєкті.

Як повідомлялося, заступник голови парламентського комітету в понеділок опублікував доопрацьований урядовий законопроєкт №11416, що передбачав підвищення податку на прибуток банків у 2024 році з 25% до 50% і на прибуток фінансових компаній з 18% до 25%, а також подання щомісячної звітності з податку на доходи фізосіб.

Водночас було збережено норми про підвищення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%, встановлення його для ФОП першої та другої груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, а також встановлення ВЗ у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку.

Кабмін відмовився від ініціативи 1% податку з обороту підприємств у доопрацьованому законопроєкті, без пропозиції як альтернативи підвищити податок на додану вартість (ПДВ).

Раніше Железняк зазначав, що в середу щодо цього законопроєкту відбудеться робоча група, а в четвер - засідання фінансового комітету Ради для схвалення тексту і рішення до першого читання.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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