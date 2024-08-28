Мінфін у понад двічі знизив очікування надходжень від закону про підвищення податків





Міністерство фінансів знизило очікування надходжень у 2024 році від законопроєкту №11416-д про підвищення податків - зі 125 млрд грн до 57,8 млрд грн.

Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Щодо ресурсу №11416д, то він значно зменшився. Більше ніж у два рази. У 2024-му році замість 125 млрд грн, то вже зараз планують зібрати 57,8 млрд грн", - зазначив він.

Зокрема, від підвищення військового збору очікують залучити до бюджету 27,3 млрд грн, від податку 50% на банки - 27,3 млрд грн, від збільшення податків на 1-2 групу ФОП - 1,7 млрд грн, від авансових внесків на АЗС - 1 млрд грн

Також, за словами Железняка, дві норми законопроєкту не встигнуть дати ефект в цьому році - запровадження 1% військового зброру на ФОП 3-ї групи та підвищення податку на прибуток фінансових установ до 25%.

До того ж впали очікування надходжень від законопроєкту на 2025 рік - з 350 млрд до 136 млрд грн.

Раніше Железнк повідомляв, що допрацьований урядовий законопроєкт про підвищення податків зазнав значних змін, Верховна Рада розгляне його на початку вересня.

Що відомо про підвищення податків в Україні?

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Він передбачає, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн. Утім, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що замість підвищення військового збору депутати можуть запропонувати збільшення ПДВ.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн - за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.