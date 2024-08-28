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АНАЛІТИКА

7000 підприємців із початку року отримали компенсації за працевлаштування переселенців

10:46 28.08.2024 |

Економіка

 

Від початку року держава виплатила роботодавцям 174 млн грн у рамках компенсаційної програми за працевлаштування 9,3 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

"7 тис. роботодавців від початку цього року отримали від уряду компенсацію за працевлаштування понад 9 тис. українців, які вимушено переїхали з небезпечних регіонів країни. Загалом підприємцям перераховано 174 млн грн", - сказала Тетяна Бережна.

Розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, складає зараз 8 тис. грн.

Щоб отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт із внутрішньо переміщеною особою та подати заяву на отримання компенсації через портал "Дія" або в паперовій формі в центрі зайнятості разом із пакетом необхідних документів.

Про програму

Уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців у квітні 2022 року.

Мета програми - пришвидшити адаптацію людей, що змушені були переїхати в більш безпечні регіони, та підвищити рівень зайнятості серед населення. За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (з 1 квітня 2024 року - 8 тис. грн) упродовж трьох місяців, за працевлаштування ВПО з числа осіб із інвалідністю - впродовж шести місяців.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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