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Українська ракета дальнього радіусу дії коштує менше ніж $1 млн - Федоров
Ракета дальнього радіусу дії українського виробництва коштує менше ніж $1 млн, і наступним кроком буде масштабування її виробництва, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Associated Press (AP).
Федоров заявив, що кожна ракета коштує менше ніж $1 млн, і військові звертаються до приватного сектору, щоб ще більше знизити виробничі витрати. "Приватний ринок неймовірно швидко генерує рішення", - сказав міністр.
"Я думаю, що це змінить правила гри, тому що ми зможемо завдати удару там, де Росія сьогодні цього не очікує", - підкреслив він.
При цьому Федоров відмовився вдаватися до подробиць про дальність і поточні поставки, пославшись на міркування безпеки, але повідомив, що бере участь у проєктах із розроблення вітчизняних ракет із кінця 2022 року.
Водночас один із фахівців, які брали участь у проєкті, сказав AP, що це 2абсолютно нова розробка, з нуля", яка почалася близько 18 місяців тому.
"Це не продовження старого радянського проекту", - цитує фахівця агентство. За його словами, ракета має твердопаливний прискорювач, який розганяє її, за ним слідує реактивний двигун.
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