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ВАКС утретє не обрав запобіжного заходу голові АМКУ Кириленку - «Суспільне»
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на засіданні 27 серпня втретє не обрав запобіжного заходу голові Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павлу Кириленку через участь його адвоката в іншому судовому процесі, засідання перенесено на 28 серпня, повідомляє "Суспільне" у вівторок.
"Запобіжного заходу для Павла Кириленка ВАКС сьогодні знову не обрав. Цього разу через те, що адвокат підозрюваного поспішав на інше засідання. Суд перенесли на 9:00 28 серпня", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що засідання ВАКС розпочалося з вимоги, щоб суддя дозволив знімати слухання на відеокамери й транслювати суд, оскільки на попередніх двох засіданнях суд заборонив знімати процес на відео через безпеку життя підозрюваного. Кириленко та його адвокат наполягали на засіданні без відеофіксації. Суддя їхню позицію спочатку підтримав, але наприкінці засідання дозволив відеозйомку.
У коментарі "Суспільному" Кириленко повідомив, що продовжує виконувати обов'язки голови АМКУ. На час слідства його не відсторонили від роботи.
Відео на тему:
Згідно з розслідуванням "Схем", родина Кириленка володіє нерухомістю, землею поблизу Києва та елітним майном на суму 70 млн грн. Його було придбано в період з 2020 до 2023 рр., коли він обіймав посаду голови Донецької обласної держадміністрації. Журналісти з'ясували, що Кириленко не зазначив у декларації частину цих активів, серед яких 4-кімнатна квартира в Києві площею приблизно 200 кв. м й автомобіль дружини BMW Х3. Водночас родина чиновника не має достатніх офіційних доходів для придбання цих активів, випливає з розслідування.
Як повідомлялося, Кириленка було призначено головою АМКУ у вересні 2023 року. З липня 2019 року обіймав посаду голови Донецької ОДА, до цього з 2017 року працював військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.
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