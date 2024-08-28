В оборонну індустрію вже інвестували $7 мільярдів - Умєров

Міністерству оборони вдалося розробити довгострокове, середньострокове та короткострокове планування в армії, налагодити роботу з антикорупційними органами, створити закупівельні агенції, а також інвестувати 7 мільярдів доларів в оборонну промисловість.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час панельної дискусії в межах форуму «Україна 2024. Незалежність».

«Перше - це планування. Ми розробили довгострокове планування, щоб мати Силам безпеки і оборони Future Force - модель яка буде існувати, коли ми будемо в НАТО. Ми розробили короткострокові і середньострокові плани, які дають нам можливість мати оборонні, стабілізаційні і наступальні дії», - повідомив Умєров.

За словами міністра, робота тривала в питанні боротьби з корупцією та співпраці з антикорупційними органами, питаннях закупівель та інвестування в оборонну галузь.

«Створили агенції, які працюють як у тиловому напрямку, так і в оборонних закупівлях, тобто летальних і нелетальних. Ми разом з урядом і ВР інвестували в оборонну індустрію. Наші інвестиції сягають більше 7 млрд доларів. Ці інвестиції нам забезпечили дуже величезну підтримку під час того, що ми недоотримували міжнародну технічну допомогу. У військові технології Міноборони інвестували в дрони, РЕБ, наземні роботизовані комплекси, створили єдиний державний реєстр призовників і системи ситуаційної обізнаності. Як ви знаєте, запустили Резерв+, Армія+, сподіваюсь, скоро з Мінветеранів і Мінцифрою створимо і Ветеран+», - повідомив Умєров.

Під час виступу міністр оборони також відзначив, що Україна звертається до міжнародних партнерів з проханням щодо дозволу на використання далекобійної зброї для стримування ворога.

«Ми просимо від партнерів схвалення на використання західної зброї для ударів по військових об'єктах військової інфраструктури на території ворога, яке дозволить нам послабити військову міць ворога і відсунути сили агресора від наших кордонів. Наша асиметрична відповідь ворогу - нарощувати свої військові спроможності, щоб давати відсіч на кожен обстріл і на кожну загрозу для нашої землі», - зазначив Умєров.

Як повідомляв Укрінформ, 23 серпня міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс обговорили шляхи подальшого посилення партнерства та зміцнення Коаліції дронів.