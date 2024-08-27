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АНАЛІТИКА

Стефанчук: з вересня ми заходимо в бюджетний процес, будуть важкі рішення

13:36 27.08.2024 |

Економіка

 

З вересня в Україні розпочнеться бюджетний процес, який обіцяє бути складним і вимагатиме прийняття важких рішень.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Прийняття бюджету одна з найважливіших функцій парламенту і разом з урядом ми провели вже низку дискусій з питань, які будуть спрямовані на створення і функціонування основного кошторису нашої країни. Ми усвідомлюємо, що для того, щоб кошторис був ефективний ми маємо мати надходження", - заявив він.

Стефанчук зазначив, що наразі влада дискутує над питанням додаткових надходжень до бюджету, а також з того, щоб зробити його максимально ефективним.

"Саме з бюджету здійснюється фінансування ЗСУ. Ми не можемо для цього залучати міжнародну допомогу. Ми в постійному контакті з Кабміном. Буквально з вересня ми заходимо в бюджетний процес. Це буде складний, процес, будуть важкі рішення. Я переконаний, що ми знайдемо спільні рішення", - підкреслив він.

Фінансування оборони

Україні необхідно знайти 500 мільярдів гривень для фінансування оборонних потреб у 2024 році. У зв'язку з цим Кабінет Міністрів вирішив збільшити податкові надходження до державного бюджету на 138,7 мільярда гривень за рахунок підвищення ставок деяких податків.

Однак український бізнес висловив невдоволення цією ініціативою та закликав шукати альтернативні шляхи збільшення податкових надходжень.

Нещодавно президент України провів зустрічі з представниками бізнесу. За їхніми підсумками він підкреслив, що рішення щодо підвищення податків повинні бути "справедливими".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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