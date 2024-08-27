Військові зможуть використовувати електронний підпис під час закупівель

Військові тепер зможуть використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП) на первинних документах. Про це LIGA.net повідомив Державний оператор тилу (закупівельна організація Міністерства оборони). Це стане можливим завдяки наказу №560, який затвердив міністр оборони Рустем Умєров.

"В особливий період військові частини (центри забезпечення) можуть забезпечувати потреби матеріальних засобів понад визначені штати й табелі до штатів користуючись з майна, що надійшло як міжнародна військова (технічна, матеріально-технічна) допомога, благодійна, гуманітарна допомога", - йдеться в документі.

Це дозволить підписувати видаткові накладні, акти, рекламації в електронній системі без дублювання в паперовому вигляді. Окрім цього затвердження цього наказу допоможе швидше запустити систему DOT-Chain - інноваційну IT-систему, розроблену ДОТ для управління тиловим забезпеченням ЗСУ.

"Насправді ці зміни були критично необхідні. Без них використання будь-яких цифрових систем лише створювало додаткове паперове навантаження на військових, які займалися замовленням харчів для частин. З одного боку, у них були цифрові інструменти, щоб пришвидшити процес. А з іншого - не було можливості підписувати документи в електронній системі. Як результат, військові працювали вдвічі більше, попри цифровізацію процесів", - прокоментувала радниця ДОТ з ІТ Альона Жужа у коментарі LIGA.net

Тепер, замовляючи харчі через електронну систему, військовим не потрібно видруковувати й підписувати документи в паперовому вигляді.