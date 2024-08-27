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АНАЛІТИКА

Військові зможуть використовувати електронний підпис під час закупівель

13:16 27.08.2024 |

Економіка

 

Військові тепер зможуть використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП) на первинних документах. Про це LIGA.net повідомив Державний оператор тилу (закупівельна організація Міністерства оборони). Це стане можливим завдяки наказу №560, який затвердив міністр оборони Рустем Умєров.

"В особливий період військові частини (центри забезпечення) можуть забезпечувати потреби матеріальних засобів понад визначені штати й табелі до штатів користуючись з майна, що надійшло як міжнародна військова (технічна, матеріально-технічна) допомога, благодійна, гуманітарна допомога", - йдеться в документі.

Це дозволить підписувати видаткові накладні, акти, рекламації в електронній системі без дублювання в паперовому вигляді. Окрім цього затвердження цього наказу допоможе швидше запустити систему DOT-Chain - інноваційну IT-систему, розроблену ДОТ для управління тиловим забезпеченням ЗСУ.

"Насправді ці зміни були критично необхідні. Без них використання будь-яких цифрових систем лише створювало додаткове паперове навантаження на військових, які займалися замовленням харчів для частин. З одного боку, у них були цифрові інструменти, щоб пришвидшити процес. А з іншого - не було можливості підписувати документи в електронній системі. Як результат, військові працювали вдвічі більше, попри цифровізацію процесів", - прокоментувала радниця ДОТ з ІТ Альона Жужа у коментарі LIGA.net

Тепер, замовляючи харчі через електронну систему, військовим не потрібно видруковувати й підписувати документи в паперовому вигляді.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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