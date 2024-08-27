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АНАЛІТИКА

В Україні пройшла перша угода купівлі-продажу часток ТОВ у системі Національного депозитарію

13:08 27.08.2024 |

Економіка, Право

 

Національний депозитарій України (НДУ) успішно провів першу операцію з внесення змін до облікової системи часток товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У межах угоди НДУ здійснив переказ часток ТОВ "Кардсервіс" на рахунках, відкритих у своїй обліковій системі. Операцію було проведено на підставі розпоряджень уповноваженої депозитарної установи ТОВ "Універ Капітал", що обслуговує рахунки учасників цього ТОВ.

"Реалізація ведення часток в обліковій системі НДУ відкриває новий сегмент послуг, які депозитарні установи можуть надавати клієнтам, як для самих ТОВ, так і для власників часток у них. Надійне зберігання, захист від рейдерства та "чорних нотаріусів", зручність і швидкість операцій з частками, виплата дивідендів, проведення зборів співвласників тощо ",- прокоментував засновник і голова інвестгрупи "Універ" Тарас Козак.

За словами голови НКЦПФР Руслана Магомедова, ця операція є важливим етапом у розвитку ринку корпоративних прав в Україні, адже "вона забезпечує прозорість і безпеку угод з частками товариств. Усе це швидко й надійно".

В Україні з березня 2024 року почала працювати альтернативна система обліку часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств із додатковою відповідальністю (ТДВ).

Якщо раніше облік часток забезпечував Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань (ЄДР), то тепер за бажанням власники ТОВ і ТДВ можуть перевести облік часток до центрального депозитарію - ПАТ "Національний депозитарій України".

Депозитарій - це професійний учасник ринку цінних паперів, основною функцією якого є облік прав власності на активи, такі як акції, облігації. Частки товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю не є цінними паперами й не підлягають обов'язковому обліку у центральному депозитарії.

ПАТ "Національний депозитарій України" належить державі: 25% - НКЦПФР, 25% - Національному банку України, 24,99% - Ощадбанку, 10,94% - Пенсійному фонду НБУ, 9,99% - Укрексімбанку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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