Український агросектор виробляє 17% ВВП і експортує 70% агротоварів - Мінагрополітики

Український агросектор у 2010-2021 рр. здійснив суттєвий ривок у розвитку, у ньому працюють 17% українців, які виробляють 19% ВВП, водночас 70% продукції йде на експорт, що є одним із найвищих показників у Європі, повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його інформацією, виробленої української продукції достатньо, щоб прогодувати майже 400 млн осіб.

"В міжнародній продовольчій безпеці роль України дуже важлива. Після повномасштабного вторгнення країни-агресора Україна чотири місяці не могла експортувати продукцію. Це призвело до того, що глобальний індекс цін на продовольство у світі в 2022 році зріс на 35%. В країнах Африки сотні мільйонів людей були змушені суттєво зменшити споживання продовольства", - навела його виступ на національному освітньо-професійному курсі для молоді "Державотворець: шлях до відновлення держави" пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Висоцький звернув увагу, що Україна традиційно експортує зернові та олійні культури та багато іншого. Зокрема, Україна посідає 4 місце у світі з експорту кукурудзи, перше - з соняшникової олії. Крім того, 7-ме місце з експорту м'яса птиці. Українські молочники входять до десятки лідерів з експорту вершкового масла. Крім того, Україна перебуває на 4 місці з виробництва волоських горіхів і є одним зі світових лідерів з експорту меду.