Шмигаль: Наша мета в першому півріччі 2025р відкрити всі розділи переговорів про членство України в ЄС

Наша мета в першому півріччі 2025 року відкрити всі розділи наших переговорів про членство України в Європейському Союзі, заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Шлях до ЄС і НАТО. Є рішення про початок переговорів про наш вступ до Євросоюзу. Триває скринінг, аналіз нашого законодавства. Ключова мета - у першому півріччі наступного року, коли головуватиме Польща, відкрити всі розділи наших переговорів, рухатися паралельно одразу в усіх напрямках", - сказав Шмигаль на форумі "Україна 2024. Незалежність" у вівторок у Києві.

Прем'єр наголосив, що Україна хоче бути технічно готовою до вступу в ЄС і НАТО одразу після перемоги у війні.

"Вважаємо, що вступ до ЄС має бути умовою справедливого миру", - наголосив Шмигаль.