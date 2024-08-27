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Українці цьогоріч витратили 67 млрд на нові авто
09:27 27.08.2024 |
З початку року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 67,4 млрд грн. Це на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Згідно з повідомленням, близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п'яти марок.
Найбільше грошей отримали дилери автомобілів марки TOYOTA - 10,4 млрд. грн.
За новенькі BMW українці сплатили понад 8,6 млрд грн. і це другий результат.
На третьому місці VOLKSWAGEN- понад 4,9 млрд грн.
MERCEDES-BENZ зібрав близько 4,9 млрд грн - четверте місце.
Замикає п'ятірку лідерів цього рейтингу RENAULT, в кишені цієї французької марки 3,6 млрд. грн.
А у ТОП-10 марок, на нові авто яких українці витрачали кошти в цьому році, також потрапили: LEXUS, AUDI, LAND ROVER, SKODA, PORSCHE.
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