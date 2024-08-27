Імпорт авто в Україну цього року зріс на третину

За першу половину 2024 року в Україну ввезли на третину більше авто, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".

За даними Держстату, з січня по червень в Україну було імпортовано 167,6 тис легкових авто (вживаних та нових). Це на третину більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Зазначається, що за пів року в Україну ввезли легкових авто майже на 2,3 млрд дол, що на 40% більше, ніж торік.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

1. Німеччина - 33074 од.;

2. США - 27649 од.;

3. Японія - 18099 од.;

4. Китай - 17715 од.;

5. Корея - 8703 од.;

6. Франція - 8284 од.;

7. Словаччина - 7814 од.;

8. Мексика - 7767 од.;

9. Велика Британія - 6978 од.;

10. Чехія - 6825 од.