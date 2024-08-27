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АНАЛІТИКА

Імпорт авто в Україну цього року зріс на третину

09:25 27.08.2024 |

Економіка

 

За першу половину 2024 року в Україну ввезли на третину більше авто, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".

За даними Держстату, з січня по червень в Україну було імпортовано 167,6 тис легкових авто (вживаних та нових). Це на третину більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Зазначається, що за пів року в Україну ввезли легкових авто майже на 2,3 млрд дол, що на 40% більше, ніж торік.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

1. Німеччина - 33074 од.;
2. США - 27649 од.;
3. Японія - 18099 од.;
4. Китай - 17715 од.;
5. Корея - 8703 од.;
6. Франція - 8284 од.;
7. Словаччина - 7814 од.;
8. Мексика - 7767 од.;
9. Велика Британія - 6978 од.;
10. Чехія - 6825 од.
За матеріалами: Економічна правда
 

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