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Україна за сім місяців вклала у безпеку та оборону ₴1 трильйон

23:59 26.08.2024 |

Економіка

 

У січні-липні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони було спрямовано 1 трлн грн, зокрема у липні - 161,6 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України у Телеграмі, передає Укрінформ.

«За січень-липень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1 трильйон гривень (58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету)», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 161,6 млрд грн використано з держбюджету на потреби безпеки та оборони у липні.

Наголошується, що кошти були спрямовані на грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських; придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування; медичне забезпечення та інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Як повідомляв Укрінформ, у січні - червні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони було спрямовано 888,4 млрд грн, зокрема у червні - 155,6 млрд грн.

Кабінет Міністрів 18 липня схвалив зміни до державного бюджету, якими пропонується збільшити видаткову частину бюджету на 500,3 млрд грн, з яких 495,3 млрд грн спрямувати на потреби сектору безпеки та оборони.
 

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