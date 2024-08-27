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Джеймі Даймон
Україна за сім місяців вклала у безпеку та оборону ₴1 трильйон
23:59 26.08.2024 |
У січні-липні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони було спрямовано 1 трлн грн, зокрема у липні - 161,6 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України у Телеграмі, передає Укрінформ.
«За січень-липень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1 трильйон гривень (58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету)», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, 161,6 млрд грн використано з держбюджету на потреби безпеки та оборони у липні.
Наголошується, що кошти були спрямовані на грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських; придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування; медичне забезпечення та інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Як повідомляв Укрінформ, у січні - червні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони було спрямовано 888,4 млрд грн, зокрема у червні - 155,6 млрд грн.
Кабінет Міністрів 18 липня схвалив зміни до державного бюджету, якими пропонується збільшити видаткову частину бюджету на 500,3 млрд грн, з яких 495,3 млрд грн спрямувати на потреби сектору безпеки та оборони.
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