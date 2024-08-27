ЗСУ не отримали гумдопомоги на понад ₴170 мільйонів - результат аудитів

Міністерство оборони спільно з Державною митною службою виявили потенційні ризики незаконного використання призначеної для Збройних сил України гуманітарної допомоги на суму 171,78 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міноборони за результатами спільних внутрішніх аудитів з березня по липень поточного року.

Зокрема, встановлено, що для потреб ЗСУ через митний контроль пройшли 424 одиниці транспортних засобів, 476,23 тонни товарів різних найменувань без зазначення вартості, 6,2 тонни продуктів харчування та пластикових гранул.

Підтвердити факт отримання цієї номенклатури військовими підрозділами у Міноборони не змогли.

Міністерство направило відповідні повідомлення до правоохоронних органів для оцінки правомірності дій окремих посадових осіб за ознаками незаконного збагачення, привласнення майна та зловживання службовим становищем. Розслідування за цими фактами триває.

Виконувач обов'язків директора Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони полковник Олександр Титковський відзначив, що ефективна взаємодія відомств сприяє не лише швидкому отриманню критично важливої допомоги, а й допомагає виявити та запобігти митним правопорушенням.

«Ми високо цінуємо оперативність у пропуску через кордон військової та гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ під час воєнного стану. Наше завдання - гарантувати, що кожен елемент допомоги, від тепловізора до автомобіля, наданий волонтерами та міжнародними партнерами, дійде до наших захисників на передовій», - заявив він.

Полковник запевнив, що Міноборони продовжить вдосконалювати механізми контролю та звітності для забезпечення прозорості й ефективності використання гуманітарної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, у Львівській області в серпні викрили шахраїв, котрі незаконно ввозили автомобілі під виглядом гумдопомоги, що спричинило ненадходження до бюджету понад 5,3 млн грн податків і митних платежів.