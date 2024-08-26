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АНАЛІТИКА

Восьмирічний рекорд: АРМА перерахувало до бюджету 781,4 мільйони за місяць

14:06 26.08.2024 |

Економіка

 

Управління арештованими активами в липні принесло держбюджету рекордну суму - 781,4 млн.

Про це повідомляє перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) у липні перерахувало до держбюджету 781,4 млн грн від управління арештованими активами. Це найбільша сума за всі вісім років роботи Агентства.

"Що насторожує, під час проведення ревізії рухомого майна для передачі в держуправління було виявлено понад 500 об'єктів, які раніше не значилися в описах, зокрема, витвори мистецтва, ікони, барельєфи, люстри та інші цінні предмети", - сказано у липневому дайджесті щодо роботи АРМА.

За результатами електронних аукціонів на порталі Prozorro.Продажі у липні АРМА реалізувало:

* ноутбуки MacBook та моноблоки iMac від Apple за ціною 8,61 млн грн. Також покупець сплатив 3,04 млн грн митних платежів;

* баггі Traxter, який належав Віктору Медведчуку, за ціною 761 800 грн;

* мобільні телефони Apple, Poco, Xiaomi, Doogee на суму 11,7 млн грн. Також покупець сплатив 10,65 млн грн митних платежів;

* планшети та комп'ютери Apple, Xiaomi, Redmi, Samsung на суму 3,27 млн грн та 1,82 млн грн митних платежів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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