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Українське прислів'я
ЕКА за сім місяців підтримало український експорт на ₴4,84 мільярда
11:58 26.08.2024 |
Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) за перші сім місяців 2024 року підтримало експорт на суму 4,84 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України, передає Укрінформ.
«Станом на 31 липня 2024 року маємо 4,84 мільярда гривень підтримки експорту нашим Експортно-кредитним агентством. При цьому кожна гривня страхової відповідальності ЕКА конвертувалася в понад 13 гривень майбутньої експортної виручки», - повідомила перша віцепремʼєр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, співпраця з ЕКА дозволяє бізнесу зменшувати ризики та отримувати дешевші кредити, що сприяє збільшенню обсягів несировинного експорту в рамках економічної політики «Зроблено в Україні».
Найактивніше послугами ЕКА користувався бізнес Києва, Львівської та Вінницької областей. Основними напрямками експорту стали Польща (1 млрд грн), ОАЕ (888,2 млн грн) та Азербайджан (811 млн грн).
Серед експортованих товарів переважали молочні продукти (2,53 млрд грн), деревина та вироби з неї (1 млрд грн), іграшки (268 млн грн), одяг (256 млн грн) та продукти переробки овочів (235 млн грн).
Як повідомлялося, з часу створення товариства у 2018 році до кінця 2021-го обсяг підтриманого експорту (сума експортних контрактів, які були підтримані за допомогою продуктів ЕКА) становив приблизно 80 мільйонів гривень. У 2022 році агентство підтримало український експорт на 3,2 млрд грн. За 2023 рік цей показник сягнув 7,8 млрд грн. Результат цього року (станом на 15 липня) - 4,6 млрд грн.
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