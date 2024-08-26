В Україні виплавка сталі цьогоріч може зрости на 16% - Укрметалургпром

Українські металурги у 2024 році планують збільшити виплавку сталі на 1 млн т - до 7,2 млн т.

Як передає Укрінформ, про це у своїй колонці у галузевому виданні gmk.center повідомив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

«Якщо загальна ситуація не погіршиться (на що ми всі дуже сподіваємося), то за підсумками поточного року можна очікувати виплавки не менше 7,2 млн т сталі. Для порівняння: 2023 р. ми завершили з показником 6,2 млн т сталі. Тобто можливе зростання становитиме близько 16%», - зазначив Каленков.

Він підкреслив, що попри численні проблеми з логістикою і кадрами, а також дефіцит електроенергії, українські металурги поступово збільшують обсяги виробництва. Так, на сьогодні рівень завантаження потужностей у сталеплавильному виробництві перебуває в діапазоні від 25% до 73% залежно від підприємства. Середнє завантаження по галузі становить приблизно 49%. Минулого року за аналогічний період середній показник по галузі становив близько 37%.

Також Каленков фіксує тенденцію до збільшення ємності внутрішнього ринку металопродукції завдяки нарощуванню обсягів відновлювальних робіт на зруйнованих інфраструктурних об'єктах і будівництва фортифікаційних споруд. гадаю, слід очікувати певного збільшення ємності внутрішнього ринку.

«Поки що говорити про якісь конкретні прогнози на кінець року складно. Проте спостерігається тенденція до збільшення внутрішнього споживання металопродукції», - додав він.

Як повідомлялося, у січні - липні 2024 року в Україні вироблено 4,58 млн т сталі (+33,6% до показника 2023 року), 4,09 млн т чавуну (+21,2%), 3,73 млн т прокату (+28,4%).