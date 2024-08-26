У липні банки видали підприємцям 651 кредит за держгарантіями на портфельній основі

В Україні у липні 2024 року укладено 651 кредитний договір на 2,2 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

«Станом на 1 серпня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 19 845 кредитів на 68,4 млрд гривень. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 30,8 млрд грн», - ідеться в повідомленні.

За кількістю кредитів під державні гарантії на портфельній основі, що обслуговуються станом на 1 серпня цього року, продовжує лідирувати ПриватБанк: 13 461 кредит на загальну суму 22,2 млрд грн.

Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк - 2 777 кредитів на 10,8 млрд грн. У трійці лідерів також Укргазбанк: 947 кредитів на 9,9 млрд грн.

З початку дії воєнного стану 24 лютого 2022 року укладено 33 591 кредитний договір на суму 113 млрд гривень.

У липні укладено 651 кредитний договорів на 2,2 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,1 млрд гривень.

Загалом від початку використання інструменту портфельних гарантій (грудень 2020 року) в Україні видано підприємцям 38 739 кредитів на загальну суму 123,4 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 30 квітня 2024 року ухвалив постанову про вдосконалення фінансової підтримки українського бізнесу. Термін дії державних гарантій, які надаються на портфельній основі, подовжено до 5 -10 років; також гарантіями зможуть скористатися представники переробної галузі.