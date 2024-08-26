В Україні нарахували понад 34 тисяч боргів по зарплаті. Найбільше – на Сумщині

Станом на початок серпня в Україні зареєстровано понад 34 тис. боргів по зарплаті. Боржниками виявилися майже 2 тис. компаній. Найбільше таких бізнесів на Сумщині.

Про це повідомляє "Опендатабот" із посиланням на дані Міністерства юстиції.

Зазначається, що найбільше проваджень за боргами по зарплаті було зареєстровано у 2021 році - 6,3 тис. Після початку повномасштабного вторгнення нових проваджень поменшало на 29%. Торік їх кількість почала зростати: на 6,6% за рік. Цьогоріч підприємства вже заборгували співробітникам на 7,1% більше, аніж за весь минулий рік.

Загалом в Україні нарахували 1 872 компанії, які заборгували зарплату працівникам. Найбільше таких роботодавців виявилося на Сумщині - 5,6 тис. проваджень або 16,4% від загальної кількості. Далі йдуть Київ із показником у 3,4 тис. боргів (9,8%) та Дніпропетровщина - 2,2 тис. або 6,6%.

Утім, зазначається, що в майже 3 тисячах проваджень регіон не визначено.

Серед організаційно-правових форм (ОПФ) найбільшими боржниками є держпідприємства та акціонерні товариства - понад 11 тис. та 9 тис. проваджень або 33,8% та 28,8% від усіх боргів відповідно. На третьому місці ТОВ - 4,9 тис. або 14,2%. На дочірні та комунальні підприємства припадає 12,5% та 4,3% усіх боргів.

Найбільшими боржниками серед українських компаній є:

* Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - 4071 провадження;

* Полтавський облавтодор - 1079;

* Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння - 1038;

* Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - інжиніринг - 892;

* Енергосталь - 876;

* Запоріжцивільпроект - 610;

* Рівненський автомобільний ремонтний завод - 508.

За даними Державної служби статистики, середня заробітна плата в Україні в першому кварталі 2024 року становила 18 903,36 гривні, що на 22,5% більше, порівняно із першим кварталом 2023 року.