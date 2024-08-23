Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд затвердив документ, який продовжує «транспортний безвіз» із ЄС

 

Кабінет Міністрів затвердив документ, що створить правові підстави, аби угода про «транспортний безвіз» із Європейським Союзом продовжувала діяти.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ із посиланням на його Телеграм.

«Сьогодні затверджуємо документ, який створює правові підстави, аби угода про «транспортний безвіз» із Європейським Союзом продовжувала діяти... Ми домовилися з ЄС, що угода буде подовжена до кінця червня 2025 року. І зараз працюємо, аби зробити її безстроковою» , - сказав він.

Шмигаль нагадав, що «транспортний безвіз» полягає в лібералізації вантажних перевезень, завдяки якій українські компанії можуть транспортувати товари в Європу без спеціальних дозволів. За словами глави уряду, це економить гроші та час, а також розширює доступ українських товарів до європейських ринків.

Як повідомляв Укрінформ, Україна та Норвегія продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень до кінця червня 2025 року.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2881
  0,0094
 0,02
EUR
 1
 45,9826
  0,0846
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9160  0,09 0,21 41,5220  0,07 0,17
EUR 45,5212  0,04 0,09 46,2480  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,10 0,24 41,2150  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес