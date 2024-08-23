Уряд затвердив документ, який продовжує «транспортний безвіз» із ЄС

Кабінет Міністрів затвердив документ, що створить правові підстави, аби угода про «транспортний безвіз» із Європейським Союзом продовжувала діяти.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ із посиланням на його Телеграм.

«Сьогодні затверджуємо документ, який створює правові підстави, аби угода про «транспортний безвіз» із Європейським Союзом продовжувала діяти... Ми домовилися з ЄС, що угода буде подовжена до кінця червня 2025 року. І зараз працюємо, аби зробити її безстроковою» , - сказав він.

Шмигаль нагадав, що «транспортний безвіз» полягає в лібералізації вантажних перевезень, завдяки якій українські компанії можуть транспортувати товари в Європу без спеціальних дозволів. За словами глави уряду, це економить гроші та час, а також розширює доступ українських товарів до європейських ринків.

Як повідомляв Укрінформ, Україна та Норвегія продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень до кінця червня 2025 року.