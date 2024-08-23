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Фонд держмайна запустить перші конкурси з оренди землі в передостанній день літа
18:59 23.08.2024 |
Фонд державного майна планує оголосити перші аукціони з оренди державних сільськогосподарських земель наступного тижня, 30 серпня. Про це в інтерв'ю LIGA.net розказав голова Фонду державного майна Віталій Коваль.
"30 серпня ми плануємо оголосити перші аукціони з оренди державних сільськогосподарських земель. Вони відбудуться наприкінці вересня на платформі "Прозорро.Продажі". Кожен охочий фермер чи ветеран, малий підприємець чи велика аграрна компанія можуть взяти участь. На 14 років можна орендувати землі для вирощування однорічних насаджень, на 25 років - для вирощування багаторічних насаджень", - сказав Коваль.
Генеральний директор ТОВ "Державний земельний банк" Ярослав Ярославський в інтерв'ю AgroPolit розказав, що на аукціони виставлятимуть 20 земельних ділянок за один день. Стартова вартість - від 12% від нормативної грошової оцінки (яка становить 3000-4000 грн, залежно від області).
Державний земельний банк має в розпорядженні 104 000 га на території 20 областей і 105 громад. Є області з ділянками по 400-500 га і 7000-8000 га. Найбільша ділянка одним лотом становить 3968 га у Кіровоградській області. Друга і третя - понад 1100 га кожна у Миколаївській області.
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