Фінансові новини
- |
- 23.08.24
- |
- 14:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середня зарплата українців за рік зросла на 2,8 тисяч гривень: дані ПФУ
13:57 23.08.2024 |
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за другий квартал 2024 року, який обліковується для розрахунку пенсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ПФУ.
За даними ПФУ, середня зарплата склала:
* січень - 14 974,56 гривень
* лютий - 15 267,60 гривень
* березень - 15 433,98 гривень
* квітень - 16 847,98 гривень
* травень - 17 178,87 гривень
* червень - 18 806,63 гривень
Таким чином, в червні 2024 року в порівнянні з червнем 2023 року середня зарплата зросла на 17,5% (на 2 794,25 гривень). Офіційний рівень інфляції за рік становив 4,8%.
Слід зазначити, що дані ПФУ про зарплату для пенсії відрізняється від інформації Держстату про середню зарплату штатних працівників. За даними Держстату, середня зарплата в першому кварталі становила 18 903 гривень. Держстат поки не оприлюднив дані та за другий квартал 2024 року.
Прогнози щодо зарплат
Міністерство економіки змінило очікування щодо зростання заробітних плат у 2024 році. Очікується, що середньомісячна зарплата працівників (брутто) становитиме 20 581 гривень, а скоригована на інфляцію зросте 12,0%. Раніше прогнозувалася середня зарплата 21 809 гривень, але зростання реальної зарплати лише на 8,5% через вищу інфляцію.
НБУ прогнозує, що у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 16,1%, реальної - на 9,7%. У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,6%, реальна - на 5,8%, у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,7%, реальна - на 2,9%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада не підтримає урядову ініціативу «Національний кешбек» – нардеп
|САП оскаржить рішення суду про скасування підозри екснардепу Грановському у розкрадання коштів на ОПЗ
|Законопроєкт про оподаткування буде суттєво змінено - нардеп
|Рада ратифікувала Римський статут з помилкою у перекладі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Середня зарплата українців за рік зросла на 2,8 тисяч гривень: дані ПФУ
|Із ремонту вивели ще один енергоблок АЕС. Це дозволить не застосовувати графіки відключень
|Націоналізований глиноземний завод у Миколаєві не може відновити роботу
|Цьогоріч в Україні відкрилося 18 тисяч нових компаній
|В Україні побудують 500 МВт балансувальної генерації: результати аукціону Укренерго
|Фонд держмайна планує запровадити військове страхування для об’єктів приватизації
Бізнес
|ЄС введе 9% мита на електромобілі Tesla з Китаю
|Купівля Twitter Маском – найгірша угода для банків з часів фінансової кризи – WSJ
|Bloomberg: Apple вироблятиме iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max в Індії
|Epic Games Store запускається на iOS та Android після довгого судового протистояння
|У чипі Snapdragon 8 Gen 4 буде зроблено наголос на ефективність та обробку штучного інтелекту, ніж на чисту потужність
|Виробник елітних автомобілів Porsche став співвласником найбільшого у ЄС сервісу пасажирських автобусних перевезень
|Zoom тепер підтримує до одного мільйона учасників на вебінарах