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Цьогоріч в Україні відкрилося 18 тисяч нових компаній

11:59 23.08.2024 |

Економіка

Цьогоріч в Україні відкрилося 18 тисяч нових компаній

 

За перші пів року в Україні відкрилося понад 18 000 нових компаній.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного державного реєстру

Згідно з повідомленням, з нових компаній 69,5% або близько 12 тис. - це товариства з обмеженою відповідальністю.

На другому місці громадські організації - понад 1,7 тис. або 9,7%. Трійку лідерів закрили благодійні організації з показником у 1,1 тис. новеньких (6,5%).

Нові фермерські господарства та ОСББ становлять всього 2,9% та 2,4% від усієї кількості відповідно.

Найбільше нових компаній зареєстровано у Києві - 5,6 тис. або 31% від загальної кількості. Далі за статистикою йде Львівська область - 1,5 тис. нових компаній, які становлять 8,2%. Трійку лідерів закриває Дніпропетровська область - теж 1,4 тис. або 7,9%.


Цьогоріч в Україні відкрилося 18 тисяч нових компаній
За матеріалами: Економічна правда
 

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