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Цьогоріч в Україні відкрилося 18 тисяч нових компаній
11:59 23.08.2024 |
За перші пів року в Україні відкрилося понад 18 000 нових компаній.
Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного державного реєстру
Згідно з повідомленням, з нових компаній 69,5% або близько 12 тис. - це товариства з обмеженою відповідальністю.
На другому місці громадські організації - понад 1,7 тис. або 9,7%. Трійку лідерів закрили благодійні організації з показником у 1,1 тис. новеньких (6,5%).
Нові фермерські господарства та ОСББ становлять всього 2,9% та 2,4% від усієї кількості відповідно.
Найбільше нових компаній зареєстровано у Києві - 5,6 тис. або 31% від загальної кількості. Далі за статистикою йде Львівська область - 1,5 тис. нових компаній, які становлять 8,2%. Трійку лідерів закриває Дніпропетровська область - теж 1,4 тис. або 7,9%.
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