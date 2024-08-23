Зростання цін промвиробників в Україні в липні сповільнилося до 8,8% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України в липні 2024 року зросли на 8,8% за зростання на 14% у червні, 7,2% у травні та 3,3% у квітні поточного року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Держстат уточнює, що в межах України ціни промвиробників у липні зросли на 9,7% проти червня-2024, у разі постачання за межі країни - на 2,4%.

Згідно зі статданими, у річному вимірі (щодо аналогічного місяця минулого року) за підсумками липня-2024 ціни в промисловості зросли на 33,3% при зростанні на 26,7% за підсумками червня, на 14,8% за підсумками травня, на 4,9% за підсумками квітня.

За сім місяців поточного року зростання цін промвиробників становило 14% до аналогічного періоду 2023 року.

За даними статвідомства, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів у липні порівняно з червнем 2024 року продукція подорожчала на 0,6%. Ціни у видобутку сирої нафти і природного газу зросли на 2,2%, тоді як у видобутку металевих руд зниження цін становило 0,5%, у видобутку кам'яного вугілля - 0,7%,

Минулого місяця ціни зросли при постачанні електроенергії та газу - на 16,9%, у виробництві енергії - на 14,4%, коксу та продуктів нафтоперероблення - на 10%, у харчовій промисловості та металургії - на 2,2%, у виробництві фармпродукції - на 1,4%, виробництві хімічної продукції та деревообробної промисловості - на 1,2%, машинобудуванні - на 1%, виробництві гумових і пластмасових виробів - на 0,9%. Водночас у текстильному виробництві ціни знизилися на 0,1%.





липень 2024 до червня 2024 липень 2024 до липня 2023 липень 2024 до грудня 2023 Січень-липень 2024 до січня-липня 2023 Промисловість загалом 108.8 133.3 118.4 114.0 Видобувна промисловість і розробка кар'єрів 100.6 110.1 101.0 106.7 Видобуток кам'яного вугілля 99.3 100.8 98.1 104.1 Видобуток сирої нафти та природного газу 102.2 117.0 101.5 108.8 Видобуток металевих руд 99.5 110.0 102.7 103.2 Переробна промисловість 101.9 109.6 108.1 107.9 Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 102.2 114.0 110.9 109.9 Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 100.7 115.4 110.0 120.6 Виробництво молочних продуктів 100.4 114.1 105.7 112.0 Виробництво хлібу та хлібобулочних виробів 102.4 108.4 106.1 107.4 Виробництво цукру 100.8 97.5 113.3 93.5 Виробництво напоїв 100.8 105.0 104.2 106.5 Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, шкіряних виробів та інших матеріалів 99.9 102.8 99.4 105.7 Виробництво виробів із дерева, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 101.2 105.7 103.2 103.9 Виробництво коксу і продуктів нафтопереробки 110.0 122.0 96.6 111.7 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 101.2 107.2 106.7 104.5 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 101.4 121.6 115.2 115.7 Виробництво гумових і пластмасових виробів. іншої неметалевої мінеральної продукції 100.9 112.1 107.8 112.0 Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, окрім виробництва машин і устаткування 102.2 101.4 110.0 102.9 Машинобудування 101.0 105.0 103.9 105.9 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 100.2 103.0 102.3 103.5 Виробництво електроустаткування 101.3 109.1 107.4 103.8 Виробництво машин і устаткування, не внесених до інших груп 101.2 105.9 104.0 110.5 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів 100.8 103.0 102.7 103.1 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря 116.9 160.6 127.9 120.9 Товари проміжного вжитку 101.2 106.3 108.1 105.1 Інвестиційні товари 102.0 106.4 105.1 107.8 Споживчі товари короткострокового користування 101.8 113.2 109.3 109.9 Споживчі товари довгострокового користування 100.2 104.7 103.2 104.7 Енергія 114.4 152.6 123.9 118.6

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.