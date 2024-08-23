Зростання цін промвиробників в Україні в липні сповільнилося до 8,8% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України в липні 2024 року зросли на 8,8% за зростання на 14% у червні, 7,2% у травні та 3,3% у квітні поточного року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
Держстат уточнює, що в межах України ціни промвиробників у липні зросли на 9,7% проти червня-2024, у разі постачання за межі країни - на 2,4%.
Згідно зі статданими, у річному вимірі (щодо аналогічного місяця минулого року) за підсумками липня-2024 ціни в промисловості зросли на 33,3% при зростанні на 26,7% за підсумками червня, на 14,8% за підсумками травня, на 4,9% за підсумками квітня.
За сім місяців поточного року зростання цін промвиробників становило 14% до аналогічного періоду 2023 року.
За даними статвідомства, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів у липні порівняно з червнем 2024 року продукція подорожчала на 0,6%. Ціни у видобутку сирої нафти і природного газу зросли на 2,2%, тоді як у видобутку металевих руд зниження цін становило 0,5%, у видобутку кам'яного вугілля - 0,7%,
Минулого місяця ціни зросли при постачанні електроенергії та газу - на 16,9%, у виробництві енергії - на 14,4%, коксу та продуктів нафтоперероблення - на 10%, у харчовій промисловості та металургії - на 2,2%, у виробництві фармпродукції - на 1,4%, виробництві хімічної продукції та деревообробної промисловості - на 1,2%, машинобудуванні - на 1%, виробництві гумових і пластмасових виробів - на 0,9%. Водночас у текстильному виробництві ціни знизилися на 0,1%.
Зміна цін виробників промислової продукції в липні 2024 року*, %
|
| липень 2024 до червня 2024
| липень 2024 до липня 2023
| липень 2024 до грудня 2023
| Січень-липень 2024 до січня-липня 2023
| Промисловість загалом
| 108.8
| 133.3
| 118.4
| 114.0
| Видобувна промисловість і розробка кар'єрів
| 100.6
| 110.1
| 101.0
| 106.7
| Видобуток кам'яного вугілля
| 99.3
| 100.8
| 98.1
| 104.1
| Видобуток сирої нафти та природного газу
| 102.2
| 117.0
| 101.5
| 108.8
| Видобуток металевих руд
| 99.5
| 110.0
| 102.7
| 103.2
| Переробна промисловість
| 101.9
| 109.6
| 108.1
| 107.9
| Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
| 102.2
| 114.0
| 110.9
| 109.9
| Виробництво м'яса та м'ясних продуктів
| 100.7
| 115.4
| 110.0
| 120.6
| Виробництво молочних продуктів
| 100.4
| 114.1
| 105.7
| 112.0
| Виробництво хлібу та хлібобулочних виробів
| 102.4
| 108.4
| 106.1
| 107.4
| Виробництво цукру
| 100.8
| 97.5
| 113.3
| 93.5
| Виробництво напоїв
| 100.8
| 105.0
| 104.2
| 106.5
| Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, шкіряних виробів та інших матеріалів
| 99.9
| 102.8
| 99.4
| 105.7
| Виробництво виробів із дерева, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 101.2
| 105.7
| 103.2
| 103.9
| Виробництво коксу і продуктів нафтопереробки
| 110.0
| 122.0
| 96.6
| 111.7
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
| 101.2
| 107.2
| 106.7
| 104.5
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів
| 101.4
| 121.6
| 115.2
| 115.7
| Виробництво гумових і пластмасових виробів. іншої неметалевої мінеральної продукції
| 100.9
| 112.1
| 107.8
| 112.0
| Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, окрім виробництва машин і устаткування
| 102.2
| 101.4
| 110.0
| 102.9
| Машинобудування
| 101.0
| 105.0
| 103.9
| 105.9
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
| 100.2
| 103.0
| 102.3
| 103.5
| Виробництво електроустаткування
| 101.3
| 109.1
| 107.4
| 103.8
| Виробництво машин і устаткування, не внесених до інших груп
| 101.2
| 105.9
| 104.0
| 110.5
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів
| 100.8
| 103.0
| 102.7
| 103.1
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря
| 116.9
| 160.6
| 127.9
| 120.9
| Товари проміжного вжитку
| 101.2
| 106.3
| 108.1
| 105.1
| Інвестиційні товари
| 102.0
| 106.4
| 105.1
| 107.8
| Споживчі товари короткострокового користування
| 101.8
| 113.2
| 109.3
| 109.9
| Споживчі товари довгострокового користування
| 100.2
| 104.7
| 103.2
| 104.7
| Енергія
| 114.4
| 152.6
| 123.9
| 118.6
Дані
наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.