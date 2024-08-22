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Україна продовжила на рік транспортний безвіз із Норвегією
17:21 22.08.2024 |
Україна та Норвегія продовжили до 30 червня 2025 року домовленість про двосторонні та транзитні вантажні автоперевезення без додаткових дозволів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Чинна угода про лібералізацію перевезень з Норвегією діяла з 1 вересня 2023 року до 30 червня 2024 року. У липні Норвегія погодилася продовжити угоду на два місяці - до 1 вересня 2024 року.
Транспортний безвіз із Норвегією діятиме для вантажівок стандарту Євро-5 та вище. На борту вантажівок водії повинні мати при собі сертифікат, що підтверджує клас екологічності, та виписку про наявність ліцензії на перевезення.
Українським перевізникам доступний транспортний безвіз із 37 країнами, включно з країнами Євросоюзу.
У червні Україна та ЄС домовилися про продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень на ще один рік - до червня 2025 року включно з можливістю автоматичного продовження до кінця 2025 року. Це дозволяє як українським, так і перевізникам ЄС виконувати перевезення без потреби у спеціальних дозволах.
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