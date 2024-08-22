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АНАЛІТИКА

Британія скасує торговельні мита для України

 

Рада ратифікувала договір з Великою Британією про скасування торговельних мит до 2029 року.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Депутати Верховної Ради 301 голосом підтримали законопроєкт №0268 про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство з Великою Британією.

Ратифікація договору дозволяє забезпечити виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угоди про партнерство з Великою Британією, йдеться у повідомленні.

Угода закріплює рішення Великої Британії, ухвалене у лютому цього року, про скасовування ввізних мит та тарифних квот у торгівлі з Україною до 2029 року.

Винятком стали українські м'ясо птиці та яйця, для яких скасування мит діятиме до 2026 року.

Повідомляється, що угода між Україною та Британією двостороння, тобто британські підприємства також можуть скористатися безмитним режимом у торгівлі з Україною. У структурі імпорту товарів із Великої Британії в Україну переважають постачання транспорту, машин, різноманітної хімічної та фармацевтичної продукції.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Британія
 

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