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«Земельний банк»: Фонд держмайна створив першого державного оператора земель
17:04 22.08.2024 |
Фонд державного майна (ФДМУ) завершив процес корпоратизації держпідприємства "Фонд аграрних інвестицій", створивши на його основі ТОВ "Державний земельний банк".
Новостворене товариство на 100% належить державі, повідомляє пресслужба Фонду.
"Це перший державний оператор земель сільськогосподарського призначення... Це необхідний фінальний етап у реалізації проєкту "Земельний банк" перед офіційним запуском перших онлайн-аукціонів з оренди державних земель", - зазначається у повідомленні.
Керівником ТОВ "Державний земельний банк" призначили Ярослава Ярославського.
"Механізм користування земельними ділянками кардинально змінюється. Замість 1% від нормативно-грошової оцінки за постійне користування, тепер орендна ставка складе 12%. Це збільшить надходження до бюджету щонайменше у 12 разів", - пообіцяв керівник держкомпанії.
До цього він очолював "Фонд аграрних інвестицій" та входив до складу робочої групи з питань реалізації проєкту "Земельний банк". З 2011 до 2016 року він працював на керівних посадах в системі Держгеокадастру, а раніше 8 років очолював ДП "Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою".
Скільки земель залишилося у власності держави?
Як повідомлялося, на початку квітня Фонд державного майна завершив інвентаризацію державних земель, які почнуть здавати в оренду через онлайн-аукціони в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".
Загальна кількість державних сільськогосподарських земель наразі оцінена майже в 806 тис. га, з яких 386 тис. га перебуває в управлінні ФДМУ, 277 тис. га - у Національної академії аграрних наук, 99,2 тис. га - у Мін'юсту; понад 40 тис. га - у інших міністерств.
Землі в управлінні Фонду здаватимуть в оренду у системі "Прозорро.Продажі" в рамках проєкту "Земельний банк". Початкова ціна складатиме 12% від нормативної грошової оцінки угіддя.
Зауважимо, що у липні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, що мав підвищити ефективність використання державних земель (законопроєкт №7588). Згідно з пояснювальною запискою до документа, у постійному користуванні державних підприємств, установ та організацій перебуває близько 3,2 млн га сільськогосподарських земель (тобто близько 7,5% від їх загальної площі).
Станом на 2020 рік площа земель у державній та комунальній власності оцінювалася у 10,4 млн га, з них 8,7 млн га - саме у державній власності. За даними Мінекономіки, за час дії мораторію на продаж землі більш ніж 3 млн га були виведені з державної власності.
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