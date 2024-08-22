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АНАЛІТИКА

Бізнес-партнер Коломойського і Боголюбова в групі «Приват» зібрався судитися з ними

 

Бізнесмен Олексій Мартинов, який був одним із засновників неформальної групи "Приват", збирається судитися з Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Коломойським. Про це він розказав в інтерв'ю Фокусу.

"Заява Геннадія Боголюбова про те, що я не є партнером у групі "Приват", стала новиною не тільки для мене, а й для багатьох в Україні. 99% осіб, які працюють у структурі, включно з бухгалтерами та керівниками підприємств, прекрасно знають, що я був одним із керівників і є співвласником усіх цих бізнесів. Тому зараз я готую документи для судового процесу, буду відстоювати свої права законним шляхом", - розказав Мартинов.

Бізнесмен із 2008 року є пасивним акціонером групи, передавши бізнес у довірче управління.

Він розказав, що у січні 2024 року зустрівся з Боголюбовим у Києві та висловив стурбованість ситуацією в усіх без винятку бізнес-структурах.

"Риба гниє без голови - на місці немає жодного засновника, жодного реального власника, який розуміється на ситуації та розуміє, що потрібно робити", - сказав Мартинов.

"[Боголюбов] повністю підтвердив мої побоювання, і ми ухвалили рішення, що з лютого я приїду до Дніпра, до нашого офісу, і разом із ним займемося впорядкуванням основних напрямів. У підсумку за день до зустрічі Геннадій її скасував, посилаючись на зайнятість і особисті питання", - сказав Мартинов.

З його слів, протягом півтора місяця Боголюбов так і не знайшов часу для зустрічі.

"Крім того, зі сторонніх джерел я отримав інформацію про його рішення продати частину активів без узгодження зі мною. Після цих подій мною було ухвалено рішення вийти з партнерства, про що я повідомив Геннадія 22 травня 2024 року, на що він відповів: "Я б теж із задоволенням. Вже й виходити нізвідки". А вже 20 червня 2024 року отримав від нього повідомлення, що він не знає, про яке партнерство йдеться", - сказав Мартинов.

"Я впевнений, що суддям у будь-якій європейській країні буде очевидно, що я ніколи не дарував, не віддавав і не продавав свою частку в нашому спільному бізнесі двом іншим партнерам", - сказав Мартинов.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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