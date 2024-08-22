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АНАЛІТИКА

Рада ратифікувала угоду з Південною Кореєю про кредити на відбудову на $2,1 мільярда

 

Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між урядами України та Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 роки.

Ухвалення відповідного урядового законопроєкту №0278 за основу та в цілому підтримали 336 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності вказаною угодою.

Як повідомлялося, підписана 19 квітня у Вашингтоні Рамкова угода з Південною Кореєю передбачає надання кредитів від корейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) на 2024-2029 роки на загальну суму до $2,1 млрд.

Ці кошти спрямують на закупівлю обладнання та на проєкти відновлення, що реалізовуватимуться державою або державними компаніями, з отриманою державною гарантією, а також на фінансування державного бюджету.

Рамкова угода набере чинності з дати отримання сторонами дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про завершення необхідних для цього внутрішньодержавних процедур.

Після цього корейська сторона відбере проєкти для отримання фінансування з цього пакета. На першому етапі такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання. З 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відбудову.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Корея
 

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